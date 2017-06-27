Рязанский механизатор участвует в VI Открытом чемпионате России по пахоте

С 25 июня по 1 июля в Уфимском районе Республики Башкортостан проходит VI Открытый чемпионат России по пахоте. Чтобы показать свое мастерство, сюда съехались лучшие механизаторы со всей России и зарубежных стран. Среди участников представитель Рязанской области – механизатор ООО «Можары» Сараевского района Андрей Шаль.

Как сообщили в региональном минсельхозе, Андрей Викторович Шаль уже становился чемпионом России по пахоте в 2014 году, а в 2015 году представлял нашу страну на европейском и мировом первенствах. В прошлом году он подтвердил свою высочайшую квалификацию, заняв второе место на российском первенстве. Нынешний чемпионат для Андрея – это важный подготовительный этап к чемпионатам Европы и Мира по спортивной пахоте, в которых рязанскому механизатору предстоит принять участие осенью.

В этом году в Уфу приехали лучшие механизаторы со всей России. Уже начались тренировочные заезды, 27 и 28 июня состоятся отборочные этапы соревнований по пахоте. Результаты чемпионата станут известны 1 июля. Определять победителей будет международная судейская коллегия, в состав которой входят члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.

Гостей и участников Чемпионата ждет зрелищная шоу-программа, демонстрационные показы сельхозмашин в работе, тест-драйвы техники. На масштабной экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования свои последние разработки представят крупнейшие производители. Организатором соревнований традиционно выступает АО «Росагролизинг» при участии АНО «Национальная пахотная организация» и правительство Республики Башкортостан. Состязания проходят при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.