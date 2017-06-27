В Рязани из пруда достали труп мужчины

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 14.32 спасатели центральной спасательной станции на воде из пруда в Рязани подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единица техники, 1 плавсредство, 5 человек поисково спасательной станции на воде города Рязани.