Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 14.32 спасатели центральной спасательной станции на воде из пруда в Рязани подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единица техники, 1 плавсредство, 5 человек поисково спасательной станции на воде города Рязани.
В Рязани из пруда достали труп мужчины
18:13 26.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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