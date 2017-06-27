В Рязанскую область поступят 23 автомобиля скорой помощи

Об этом сообщил председатель бюджетного Комитета Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров во время рабочей поездки в регион

Отвечая на вопросы региональных СМИ на пресс-конференции 26 июня, Андрей Макаров подтвердил ранее озвученную главой региона Николаем Любимовым информацию о том, что в Рязанскую область поступит 23 автомобиля скорой медицинской помощи. По словам Андрея Макарова, Николай Любимов неоднократно обращался в правительство РФ с просьбой о том, чтобы продолжить обновление парка машин скорой медицинской помощи в Рязанской области. «Минпром РФ сейчас согласовывает сроки по поставкам. 23 машины поступят в регион в течение двух ближайших месяцев», – сказал председатель бюджетного Комитета Госдумы. Кроме того, по словам Андрея Макарова, до конца года Рязанская область может рассчитывать на дальнейшее обновление автопарка машин скорой помощи. «Я не считаю, что эта тема закрыта. Программа трехлетняя, поэтому в этом году мы будем смотреть, если будут дополнительные доходы – направим их на приобретение автомобилей «скорой» для регионов», – подчеркнул Андрей Макаров.

Глава региона Николай Любимов отметил, что новые автомобили скорой помощи смогут существенно повысить качество оказания медицинской помощи рязанцам, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Для региона это очень хорошее подспорье, мы сможем во многих медучреждениях заменить устаревший транспорт и направить новые машины в те больницы, где в этом есть потребность, – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области