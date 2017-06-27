Более 3 000 жителей и гостей Рязани в выходные приняли участие в проекте «Фестивальное лето»

Как сообщает сайт администрации областного центра, в рамках проекта прошли праздники «Встречи на Почтовой», «Арт-субботник» и «Воскресный вечер в парке».

В пятницу Почтовая улица Рязани стала тематической площадкой, посвященной Дню балалайки. В празднике народных талантов приняли участие начинающие музыканты, воспитанники детских музыкальных школ города Рязани и корифеи оркестра народных инструментов МКЦ под управлением Александра Лаврухина. Изюминкой вечера стало необычное выступление московского дуэта «Лады». А народная кавер-группа «Балалайка-62» порадовала слушателей не только своими песнями, но и оригинальными композициями на электронной балалайке.

В субботу в городском парке на улице Ленина в рамках проекта «Арт-субботник» прошел концерт молодежных групп «Alex Mays», «Dreamcut», «Chumahod», «Hammingway».

А в воскресенье в ЦПКиО гости «Воскресного вечера в парке» погрузились в атмосферу XIX века и научились танцевать польку, кадриль и контрданс.