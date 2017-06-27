Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Начинается экономический рост»

Руководитель бюджетного комитета нижней палаты российского парламента Андрей Макаров прокомментировал рязанским журналистам принятые Госдумой на днях в третьем окончательном чтении поправки в бюджет страны на этот год

Пресс-конференция парламентария прошла сегодня в региональном правительстве. Во время разговора с журналистами Андрей Макаров пояснил, что принятие такого документа означает окончание спада в экономике страны и начало экономического роста. Снижается дефицит бюджета, его доходы увеличиваются на 1 триллион 200 миллионов рублей. Следовательно, появляется возможность направить эти деньги на поддержку и развитие тех сфер жизни, которые наиболее в этом нуждаются. Например, законопроект предполагает, что 25 миллиардов рублей пойдут на развитие агропромышленного комплекса, а именно на докапитализацию «Россельхозбанка», что, в свою очередь, означает удешевление кредитов для аграриев. Примерно столько же федеральных денег направлено на стимулирование промышленности. Важно, как отметил глава профильного комитета Госдумы, что такую поддержку получат именно те предприятия, которые намерены развиваться, расширять производственные площади. Ощутимая финансовая помощь будет оказана культуре – это 3 миллиарда рублей. Часть из них уйдет на индексацию президентских грантов, которая будет проведена впервые с 2012 года, часть будет направлена на поддержку гастрольной деятельности региональных театров. Также предусмотрено выделение 400 миллионов рублей на закупку фортепиано для детских музыкальных школ.

Комментируя изменения в главном финансовом документе страны, Андрей Макаров добавил, что вся предусмотренная дополнительная поддержка носит точечный характер.

– Мы исходили из того, где эти деньги будут работать наиболее эффективно, – пояснил парламентарий.

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Вечером Андрей Макаров встретился с депутатами фракции «Единая Россия», членами комитета по бюджету и налогам областной Думы. На встрече затрагивались темы усиления контроля за расходованием бюджетных средств, привлечения инвестиций в регион, в том числе и в аграрный сектор. Андрей Михайлович подробно ответил на все вопросы депутатов регионального парламента.