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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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В Рязани возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в жилом доме

18:32 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, по результатам проверки по факту обрушения потолка в жилом доме по улице Колхозная возбуждено уголовное дело.

23 мая этого года в СМИ появилась информация о частичном обрушении потолочного перекрытия в помещении общедомовой кухонной комнаты, расположенной на 2-м этаже дома № 8 по улице Колхозной в Рязани. Следователи провели доследственную проверку. В ходе которой было установлено, что должностные лица администрации Рязани не обеспечили безопасные условия проживания жителей дома. Это повлекло существенное нарушение их прав и создало реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Расследование продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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