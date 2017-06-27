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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Председатель комитета Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров принял участие в заседании клуба политологов региона

19:53 / Общество

Заседание клуба политологов, в котором приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, вице-губернатор Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, состоялось сегодня в Доме общественных организаций.

На заседании обсуждались вопросы бюджетного планирования, значимых социальных инициатив, инвестиционной политики и ряд других. Своим мнением по обозначенным темам поделился с членами рязанского клуба политологов председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Андрей Макаров отметил важность работы, которая ведется в регионе, по созданию стратегии развития Рязанской области. «Регион нуждается в четком планировании на среднесрочную, а лучше и долгосрочную перспективу, – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ. – Я знаю, что серьезные специалисты работают над программой. Мы ее будем обсуждать с общественностью. Это очень важный документ, который позволит определить основные направления развития области в будущем».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июня 2017 года
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