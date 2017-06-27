Дорога на Берлин

Ветеран войны Павел Сергеев вспоминает, как два года провел на передовой

Судьба ветерана Великой Отечественной войны Павла Ивановича Сергеева типична для его поколения. Он родился в 1926 году в деревне Волынь Рыбновского района в большой семье, где было десять детей. После школы-семилетки окончил ФЗУ. Когда началась война – работал в колхозе за пятерых: молодой был, сильный, горячий.

На фронт был призван в 1943 году и воевал в составе 1369-го батальона, где был артиллеристом-наводчиком. Цель их воинскому формированию была поставлена четко: открыть нашим войскам дорогу на Берлин и закрыть подступы к Кенигсбергу немцам, спешащим на помощь оборонявшейся в Пруссии группировке.

Все два года Павел Сергеев провел на передовой. Свой первый орден Славы он получил за поддержку пехоты под городом Либавой. Две медали «За отвагу», орден Отечественной войны 1-й степени – это все награды за героизм и бесстрашие в выполнении боевых задач.

– И не досыпали, и не доедали, и в мороз, и в жару я со своим пулеметом не расставался, – вспоминает ветеран. – Ведь при марш-броске я свой станковый пулемет – на ремнях за спину, и пошел боец Сергеев. Всем тяжело было, и хоть мы были молодые ребята, никто не жаловался на трудности.

После окончания войны Павел Сергеев два года служил на Дальнем Востоке, в Советской гавани.

– А там уж хорошее обмундирование выдали, тулуп теплый, сапоги на меху, это союзники-американцы прислали, когда второй фронт открылся. Я матери фотографию послал, она в ответ пишет: не узнали, мол, тебя, как вырос- то! – с улыбкой вспоминает Павел Иванович.

В 1948 году бравый воин с наградами на груди прибыл в Рыбное. Самым завидным женихом был: в форме с иголочки, с орденами и медалями, да еще на гармони играл лучше всех, а голос – впору на сцену, в певцы идти! Это у них семейный талант: ведь солистка ансамбля «Русская песня», народная артистка России, гордость рязанской земли Людмила Николаева – родная племянница Павла Ивановича.

А невесту себе Павел Сергеев выбрал самую красивую и статную – Татьяну, и вместе с Татьяной Максимовной живут они в счастливом браке более 60 лет.

– Мы с Павлом одним миром мазаны, – с улыбкой признается Татьяна Максимовна. – Оба всю жизнь работали и сейчас без дела сидеть не можем. Павел без своей железной дороги жить не мог, я в Рыбновском промкомбинате швеей-мотористкой работала, бывало, и без выходных. Ведь раньше как трудились: план любой ценой… Я и наставницей была, скольких девчат обучила, среди них было восемь глухонемых девушек, которые научились у меня шить.

Помолчав, Татьяна Максимовна признается:

– Я за Пашей, как за каменной стеной, всю жизнь прожила, он меня всегда жалел. А только у нас в семье так было: если на огород идти работать – всем вместе, если ремонт дома делаем – сообща. Вот так-то…

После войны Сергеев окончил вечернюю школу, заочное отделение железнодорожного техникума и 42 года, с 1950-го по 1992 год, работал в Рыбновском локомотивном депо машинистом паровозов, а затем и электровозов. Был парторгом, всегда сражался за справедливость, не давал в обиду молодых и ветеранов, никогда не боялся сказать правду в лицо начальству. Во все времена жил так, как веками передавалось по народной мудрости: своими руками построил дом, посадил сад, воспитал двух замечательных детей, никогда не предавался унынию. Павел Иванович и сейчас, когда стукнул ему 91 год, частенько берет в руки гармонь и радует песней семью и гостей. Недаром несколько лет назад рязанское телевидение сняло о Павле Ивановиче Сергееве документальный фильм. В общем, человек с большой буквы. На таких земля наша держится.

Елена Карева,

г.Рыбное