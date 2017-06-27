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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Сошли с кубковой дистанции

Рязанские «десантницы» в четверть финальном матче Кубка России по футболу в гостях проиграли московской команде «Чертаново» – 1:2. «Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон, Шейкина (Еремеева, 32), Беломытоцева, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская (Алексанян, 69), Осипова, Бойченко, Федорова (Алешина, 77), Данилова. Соперницы открыли счет уже на пятой минуте, а на 26-й та же Виктория Дубова его удвоила. В дальнейшем матч протекал при явном территориальном преимуществе «десантниц», но реальными возможностями поразить цель не смогли воспользоваться Оксана Еремеева и Елена Данилова. И только на четвертой добавленной минуте Даниловой удалось забить единственный гол.

«Десантницы сошли с кубковой дистанции, и теперь все мысли у них – о чемпионате страны, в котором наша дружина идет четвертой. Ближайший матч состоится сегодня, 27 июня. Дома, на стадионе «Спартак», «Рязань-ВДВ» встретится с московским ЦСКА. Начало – в 18.00.

Кстати, армейская команда в четвертьфинале победила краснодарскую «Кубаночку» – 2:1. Еще два матча завершились так: «Енисей» (Красноярск) – «Россиянка» (Московская область) – 1:2, «Дончанка» (Азов) – «Звезда-2005» (Пермь) – 0:3. В полуфиналах 3 августа «Чертаново» сыграет со «Звездой-2005», ЦСКА – с «Россиянкой».

Футбол на песке

В минувшее воскресенье под Рязанью, в Хирине, на песчаной спортплощадке ООО «Авангард», стартовал чемпионат области по пляжному футболу. Сообщаем результаты первых матчей: «РВВДКУ» – «авангард» – 5:6, «Энергоспецтехника» – «Элекс-2» – 7:1, «Элекс-1» – «РЗН-Кровля» – 11:4.

Экспресс-комментарий главного тренера «Элекса-Фаворита» Владимира Иванова: «Начавшийся турнир станет одним из этапов подготовки к очередному первенству России по мини-футболу. Наш клуб выступает двумя составами – основным и дублерами. «Основа» добилась убедительного успеха, и это радует. Хорошо, что в последний момент завились «Езиды», которым в будущем году предстоит выступать в международном турнире по мини-игре».

В ближайший четверг играют «Езиды» и «РВВДКУ» (начало – в 19.15), «Авангард» и «Элекс-1» (20.15).

Высокий класс гостей

В Шилове в минувшее воскресенье стартовал чемпионат области по футболу среди ветеранов. Спор за награды в турнире «7+1» начали восемь команд. По две победы одержали гости: рязанская «Ока» переиграла «Ново-Рязанскую ТЭЦ» (2:0) и футболистов «Владара» (4:0), «Автоимпорт» из Рязани – команду «Специнлайн-99» (2:0) и хозяев соревнований (2:1).

Остальные матчи завершились так: «Шилово» – «Империя» – 1:0, «Атрон» – «Владар» – 2:2, «Атрон» – «Ново-Рязанская ТЭЦ» – 0:0, «Специнлайн-99» – «Империя» – 2:3.

Турнир продолжится 1 июля в Рязани, на стадионе «Золотые купола». Играют: 10.00 – «Автоимпорт» и «Атрон», «Специнлайн-99» и «Империя», 11.00 – «Шилово» и «Ока», «Империя» и «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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