Драмкружок, кружок по фото, а еще и петь охота!

Как помочь детям выбрать себе занятие по душе и не навредить им?

Любой хороший родитель задается вопросом: насколько важно для детей неформальное образование? По-другому говоря, хобби, увлечение, которое дает ему психическое и творческое развитие. С какого возраста и в какие секции полезно отдавать ребенка? И что ему может навредить в данном виде развивающих площадок? Об этом мы поговорили с рязанским психологом Натальей Дуванской.

Р.В. – Наверное, многие родители хотят видеть своих детей самыми умными и успешными, чтобы гордиться ими. Что для этого нужно делать?

Н.Д. – Хороший вопрос. Но спорный. Да, многие родители всячески стараются развивать ребенка с раннего возраста, записывая его в многочисленные кружки и секции. Да, это полезно, но только в том случае, если это интересно самому малышу, и если это не забирает у него все свободное время. Во всем нужна мера и, подчеркну, желание детей.

Р.В. – То есть, если ребенок не хочет заниматься в кружке, а родители настаивают, это вредит ему? А если у них, например, династия пловцов и у него отличные физические данные, чтобы стать чемпионом? Как быть?

Н.Д. – Любая работа ребенка, которую он делает через силу, не идет ему на пользу. Ребенок сам должен выбрать свое увлечение. А родители должны помочь ему в этом. Какими бы талантливыми пловцами они ни были, никто не может силой заставить ребенка идти по чьим-либо стопам. Я вообще не сторонник того, чтобы детей насильно загружать учебой и внеурочными занятиями по уши. Потому что тем самым мы лишаем их детства.

Р.В. – Другими словами, ребенок должен больше играть и отдыхать? А как же образование? Будущая профессия?

Н.Д. – Понимаете, ребенок развивается в игре. Если его втиснуть только в рамки учебы, то он просто наберет много информации, но не сможет ее проанализировать и применить в жизни. Он не будет знать, что с ней делать. Часто бывает, что решения ребенка просто не спрашивают. Даже при выборе профессии. Так нельзя. Ребенок – свободное существо. Он приходит в мир не для того, чтобы оправдывать чьи-то надежды и воплощать в жизнь чужие мечты. Он хочет сам выбирать свой путь. Взрослым нужно поучиться игре у детей. Есть много психотерапевтических методик, основанных на погружении в мир детства, беззаботности, легкости. Это разгружает мозг от всего лишнего.

Р.В. – А как ребенка подтолкнуть к выбору жизненного пути, направить на путь?

Н.Д. – Человек – это совокупность желаний. Именно они мотивируют и толкают нас к действиям. Если мы хотим есть – мы едим, хотим хорошо выглядеть – идем в спортивный зал, хотим стать умнее – читаем хорошую литературу, хотим получить профессию – получаем образование и знания, с ней связанные… Если у человека ни к чему нет желания, значит, он находится в состоянии депрессии. С детьми так же. У него есть свои потребности и желания, к которым он стремится сам. И если к ним не прислушиваться, то маленький человечек будет расти в состоянии хронической депрессии. Главное в отношениях родителей и детей – это эмоциональная поддержка друг друга, взаимопонимание. Каждый должен чувствовать себя свободно. Если ребенок хочет рисовать – пусть рисует, играть в футбол – пусть играет… Основная функция родителей – создать комфортный эмоциональный фон для развития. Хвалить ребенка, интересоваться тем, что его привлекает, не навязывая при этом свои интересы.

Р.В. – А насколько важен пример родителей в процессе развития ребенка?

Н.Д. – Очень важен. Дети растут на подражании. И если вам что-то не нравится в поведении своего чада, обратите внимание на себя. Являетесь ли вы сами образцом хорошего поведения и примером? Ответьте себе на этот вопрос, а потом требуйте что-то от ребенка.

Р.В. – Дети задают много вопросов. Нужно ли родителям сразу на них отвечать или лучше дать шанс ребенку самому подумать?

Н.Д. – Интеллект – это возможность найти несколько ответов на один вопрос, это творчество. Если родители дают ребенку готовые ответы, то они его этого творчества лишают. Взрослые могут задавать ему наводящие вопросы, направляя тем самым к правильному ответу. И пусть он будет смешным, глупым, наивным, но это будет мыслительный процесс вашего ребенка. Мозг малыша будет работать. И всегда помните, что многие великие люди не посещали «миллион» кружков и не имели репетиторов.

Р.В. – Сейчас в школе очень обширная образовательная программа. Как ребенку правильно отдыхать от учебных занятий?

Н.Д. – Для детей очень полезна смена деятельности. Придя из школы, не надо сразу садиться за уроки. У ребенка обязательно должно быть свободное время, чтобы побыть самим собой, без родителей, без учителей, без репетиторов. Например, один час, в который он может делать все, что хочет: смотреть телевизор, «плевать в потолок», болтать по телефону, заниматься «ерундой» – что угодно. Именно в этот момент он начинает думать: а кто я, кем хочу стать?

Р.В. – Полезен ли режим и распорядок для подрастающего поколения? И как правильно его составить?

Н.Д. – Режим структурирует мышление, помогает не распылять, а накапливать энергию. Но при его составлении надо пом нить, что каждый ребенок рождается с определенным поведением: усидчивый, медлительный, непоседливый и т.д. При формировании распорядка дня нужно учитывать особенности нервной системы: кому-то нужен перерыв каждые 15 минут, кто-то час сидит и спокойно читает, кто-то активнее вечером, а кто-то – утром. Но режим не должен быть жестким, чтобы не травмировать психику.

Если ребенок постоянно все делает по графику, то мы, конечно, получим интеллектуально развитого человека, но он не будет развит эмоционально. Только представьте: у человека болит душа, а он не может выразить свои чувства и все держит в себе. Именно такими бывают потенциальные пациенты психиатрической больницы.

Р.В. – Как помочь ребенку в учебе и во внешкольном саморазвитии?

Н.Д. – Чтобы ребенок лучше запоминал информацию, проявлял желание к учебе и секциям, нужна позитивная атмосфера вокруг него. Если он находится в состоянии стресса (а так бывает, если он занимается ненавистным делом), то много энергии уходит на процесс подавления сопротивления. Он, конечно, до 13 – 14 лет еще будет подчиняться родителям и посещать нелюбимые кружки, но в подростково-бунтарском возрасте он их бросит и начнет выбирать сам. Когда дети протестуют, они проверяют родителей на безусловную любовь к ним. «А будут ли они любить меня таким, неидеальным?» – думает ребенок. Он должен знать, что мама и папа любят его любого, вопреки всему. Безопасность, спокойствие, принятие, эмоциональная поддержка во всем – вот та база, на которой строятся гармоничные отношения в семье. Больше разговаривайте со своими детьми…

Р.В. – Наталья, большое спасибо за беседу!