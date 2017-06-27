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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Протянуть руку помощи

00:01 / Общество
В Рязани стартовал медицинский патронажный проект
Протянуть руку помощи

Может ли быть старость в радость? Принято считать, что вряд ли… Чаще бывает так, что пожилые люди, особенно когда они проживают одни, ощущают себя брошенными, ненужными, обделенными вниманием. Чувство это обостряется, если из-за пошатнувшегося здоровья человек преклонного возраста не имеет возможности выйти на улицу, и все его жизненное пространство замыкается в четырех стенах.

В Рязани нашли способ, как можно решить эту проблему. Идея родилась в городской поликлинике №6, больше половины пациентов которой – люди пожилого и старческого возраста. Тех из них, кому наиболее проблематично прийти к врачу, на дому стали навещать волонтеры – студенты медицинского университета и медико-социального колледжа. Фактически ребята занялись медицинским патронажем пожилых людей. Так появился волонтерский проект по оказанию помощи маломобильным жителям города «Помощь ПЛЮС». В чем же заключается работа волонтеров? Во-первых, как будущие медики они контролируют состояние здоровья своих подопечных, соблюдение ими всех врачебных предписаний, во-вторых, общаются с пожилыми людьми, помогают им преодолеть чувство изоляции, поднимают настроение. И, в-третьих, что немаловажно, будущие врачи, фельдшеры и медсестры выступают неким связующим звеном между пожилым человеком и поликлиникой, так как имеют возможность сообщить лечащему врачу о состоянии здоровья его пациента.

– Первые пробные выходы студентов медуниверситета и медико-социального колледжа к нашим пациентам показали верность выбранного направления. Молодежь активно и с интересом общалась с пожилыми людьми, проявляла чуткость и внимание к их проблемам. Будущие медики измеряли давление, контролировали прием лекарств, оказывали всестороннюю моральную поддержку, – говорит исполняющая обязанности главного врача поликлиники № 6, одна из инициаторов проекта «Помощь ПЛЮС» Светлана Шашкова.

По словам врача, проведенный медработниками поликлиники опрос показал, что в большинстве своем пожилые малоподвижные пациенты готовы к такому общению и будут очень ему рады.

На сегодняшний день совместное благое начинание медиков нынешних и будущих – патронажный проект «Помощь ПЛЮС» – признано одной из лучших в регионе волонтерских практик. Инициатива получила поддержку со стороны правительства Рязанской области. Об этом во время презентации проекта, прошедшего в Рязанском дворце молодежи, заявила заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Она подчеркнула, что проект отвечает одной из ключевых задач, которые ставит глава региона Николай Любимов, – это повышение качества жизни рязанцев.

В свою очередь, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий сказал, что его ведомство будет анализировать патронажную работу поликлиники №6 в рамках проекта «Помощь ПЛЮС» и оценивать ее эффективность, чтобы впоследствии тиражировать этот опыт на другие поликлиники Рязани и области.

О готовности поддержать волонтерский проект высказалась во время его презентации и депутат областной думы, врач и руководитель с многолетним опытом Татьяна Панфилова: «Часто встречаюсь с людьми старшего поколения, не понаслышке знаю о том, что они нуждаются в нашей помощи. Поэтому такой проект обязательно должен жить. Он обеспечивает связь поколений, касается наших матерей и отцов, бабушек и дедушек. Давайте придем к ним с радостью, любовью, милосердием, участием. И они нам ответят тем же».

Сами студенты-волонтеры выразили желание активно участвовать в реализации «Помощи ПЛЮС». По словам лидера волонтерского движения РязГМУ Марии Молостовой, проект важен и необходим, потому что пожилым людям нужны забота, понимание и хорошее отношение. Кроме того, участие в таких проектах позволяет будущим врачам, фельдшерам и медсестрам отрабатывать профессиональные навыки, учит гуманному отношению к людям, что является неотъемлемой составляющей медицинской профессии.

Точки зрения

Александр Копейкин,
заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи:

– Работа с маломобильными гражданами, инвалидами, людьми старшего возраста – это очень важное для нас направление, которое глава региона Николай Любимов также отмечает одним из приоритетных. В любой ситуации такие люди должны чувствовать себя уверенными, защищенными, самодостаточными, и проект «Помощь ПЛЮС» этому способствует. Актуален сегодня этот проект еще и потому, что студенты медицинского вуза и медико-социального колледжа получают опыт, который им пригодится в дальнейшей профессиональной жизни.

Когда-то помощь инвалидам была довольно непопулярной темой, проблемы таких людей замалчивались. Но за последние годы ситуация в нашем обществе изменилась. Россия подписала международную конвенцию по защите прав инвалидов. С 2013 года в Рязанской области реализуется проект «Доступная среда», который обеспечивает инвалидам доступ к объектам социальной инфраструктуры. Активно реализуется проект инклюзивного образования, помогающий детям с нарушениями здоровья общаться и развиваться в среде своих сверстников. Считаю, что проект «Помощь ПЛЮС» является продолжением уже заданных направлений.

Нина Ивановна Никифорова,
пенсионерка, инвалид второй группы:

– Вот уже много лет я являюсь пациенткой поликлиники №6, и раньше я сама активно посещала участкового врача и специалистов. Но с годами проблем со здоровьем становится больше, беспокоят боли в суставах, и дорога до поликлиники становится все труднее и труднее. Во время очередного посещения я узнала о том, что в поликлинике начал работать проект помощи малоподвижным пациентам. Это искренне порадовало меня, так как пожилому человеку, находящемуся дома в одиночестве, очень необходимы внимание, общение и теплота окружающих людей. Надеюсь, что это начинание будет долгосрочным. Я много лет отработала учителем и по собственному опыту знаю, что общение с молодым, задорным поколением дает приток энергии и положительных эмоций. Рядом с ними невольно молодеешь душой. Спасибо за создание проекта «Помощь ПЛЮС»!

Николай Любимов,
глава рязанского региона:

– Главное, чтобы каждый пожилой человек чувствовал к себе внимание. Важно, чтобы помощь была адресной и доходила до каждого.

Если необходимо, нужно привлекать для этих целей волонтеров, бизнес-сообщество, молодежные организации, местных жителей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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