Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению Майских указов в социальной сфере

Согласно рейтингу компании «Медиалогия», в мае 2017 года Рязанская область заняла 7-е место среди субъектов РФ по реализации Майских указов Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере

В бюджет Рязанской области 2017 года внесены изменения, с тем чтобы продолжить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, что является одной из основных задач, обозначенных в Майских указах главы государства. На увеличение зарплат отдельным категориям работников гос-учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, культуры, а также сферы здравоохранения и социальной защиты населения зарезервировано более 1 млрд. 450 млн. рублей.

В соответствии с поручением главы рязанского региона Николая Любимова, в области продолжается работа по улучшению качества жизни людей. Один из акцентов – это укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. «Это позволит решить одну из важнейших задач – обеспечить доступность и качество медицинских услуг в полном объеме для жителей региона», – сказал Николай Любимов. В Рязани продолжается строительство комплекса клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 мест, развитие и переоснащение сети ФАПов в сельских населенных пунктах. Кроме того, в ряде поликлиник Рязани ведется внедрение новой системы, разработанной ГК «Росатом», которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и, наоборот, увеличить время, которое врач может уделить пациенту. По словам главы региона, при поддержке федерального центра планируется ежегодно обновлять не менее чем на 20% автопарк скорой медицинской помощи.

Людмила Иванова

(по материалам сайта правительства области)