Макро и микро

На встрече Президента с академиками РАН, которая прошла на минувшей неделе, шла речь о том, как обеспечить эффективную организацию российской науки. Разговор актуальный – проект соответствующего закона уже готов к рассмотрению.

На совещании с членами кабинета министров Владимир Путин обсудил меры по обеспечению защиты прав участников долевого строительства, а их у нас в стране тысячи.

У каждой из тем, вынесенных на обсуждение, – своя предыстория, свое серьезное значение и свой социальный резонанс.

Обращаясь к выпускникам российских школ, многие из которых на минувшей неделе получали аттестаты о среднем образовании, Владимир Путин напутствовал их словами: «Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал».

Схожие задачи стоят сегодня и перед представителями российской науки: постановка сверхзадач, прорыв на основных направлениях развития мировой науки. «Микро»-шаги на сегодня равнозначны проигрышу в соревновании за первенство, которое становится все жестче и амбициознее. И потому так важно, чтобы для решения сверхзадач были созданы и соответствующие условия, которые позволяли бы укрепить, а не ослабить позиции российской науки. Ведь «время первых» не уходит в прошлое, оно всегда в настоящем. И тут или успел – стал первым, или проиграл.

Из событий на внешней арене многие политические обозреватели и политологи выделяют интервью президента Франции Эммануэля Макрона, которое он дал на минувшей неделе ряду ведущих европейских средств массовой информации. В нем они отмечают особый взгляд руководителя страны на ряд актуальных мировых проблем. В частности, говоря о Сирии, Макрон отмечает, что разрешение конфликта в этой стране невозможно без участия нынешнего правительства и президента Башара Асада. То, что произошло в Ливии, а именно разгром ливийской государственности, он называет «огромной ошибкой». А говоря о санкциях в отношении России, обращает внимание на то, что бизнес по-своему решает этот вопрос: с точки зрения не политики, а экономики и собственных интересов.

Не остались без внимания политических обозревателей и его высказывания относительно соблюдения равноправия членов Евросоюза при выполнении обязательств в области миграционной политики, обращенное к Венгрии, Польше и Чехии, что обозначило недовольство со стороны «старой Европы» сегодняшним положением дел в Европейском союзе.

Достаточно внимания было обращено на минувшей неделе и визиту украинского президента Петра Порошенко в США, хотя, судя по комментариям, визит носил чисто дипломатический характер без каких-либо весомых последствий. А попытки украинской стороны призвать к расширению или изменению формата минских соглашений не нашли одобрения, на которое рассчитывало украинское руководство. В Киеве же тем временем радикалы на минувшей неделе начали поднимать вопрос об импичменте президенту.

Немало переживаний на минувшей неделе было у любителей футбола. И хотя наши игроки не смогли прорваться в полуфинал, но игру тем не менее показали вполне пристойную. А самое главное – все участники увидели и уровень подготовки к предстоящему чемпионату мира, и степень гостеприимства, радушия, с которым встречают гостей в Москве и Санкт-Петербурге, в Казани и в Сочи. А это показатель, который можно отнести к разряду «макро».