Прибыльная наука

Научно-производственная фирма «Плазмаинформ» создает высокотехнологичную продукцию

Многие российские инновации невозможно себе представить без продукции расположенного в областном центре малого предприятия ООО «Плазмаинформ». Широкий спектр уникальных блоков питания и приборов различного назначения рязанцы поставляют холдингам и заводам ОПК, «Газпрому», нефтяникам, геофизикам. Деятельность предприятия ориентирована на проведение научных исследований газоразрядных и электровакуумных приборов, создание продукции в области опто- и радиоэлектроники, оптической и СВЧ-связи, информационных и энергосберегающих технологий.

Спрос на рязанские инновации

В конце февраля этого года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что впервые в новейшей истории сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара создано по периметру границы России. На расстоянии пяти тысяч километров на экранах РЛС видны даже находящиеся в небе объекты размером с теннисный мяч. А экраны эти создавались в рязанском ООО «Плазмаинформ», с помощью сотрудников которого были доведены и до промышленного применения. Предприятие с 2006 года имеет сертификат Федерального космического агентства, позволяющий проводить разработку и производство продукции по госзаказу в интересах Министерства обороны РФ.

Впрочем, и гражданскую продукцию «Плазмаинформ» выпускает непрерывно. Рязанские экраны до сих пор функционируют в самых знаменитых информационных агентствах России. В ИТАР-ТАСС, например, действует экран-гигант размером 6 на 4 метра, в РИА «Новости» – чуть поменьше: 5 на 2 метра. Большой рязанский экран есть и в Правительстве Калужской области.

– Одно из главных преимуществ разрабатываемой нами техники – ее надежность, – говорит генеральный директор ООО «Плазмаинформ» Игорь Коростелев. – Некоторые плазменные экраны нашего и совместного производства действуют непрерывно более 10 лет. На соответствующих счетчиках – 60000 часов наработки. Газовые лазеры «Даль Томск» и «Дюймовочка» с нашими высоковольтными (более 10000 вольт) устройствами управления имеют протоколы прямых испытаний с наработкой 15 000 часов. Программно-управляемые источники питания типа ПИНТ, произведенные за 12 лет общим количеством более 850 экземпляров, эксплуатируются в сложных полевых условиях разведки новых газовых и нефтяных скважин и продолжают обеспечивать поиск углеводородов для страны.

«Плазмаинформ» сотрудничает со всеми рязанскими предприятиями, производящими наукоемкую продукцию, на региональный рынок поставляет новые изделия с первых дней своего существования. Скажем, привычная теперь, но необычная в начале 1990-х первая бегущая строка «Радуга» в областном центре была размещена в ТЦ «Барс», а уж затем она стала светить в рекламных агентствах страны, в «Газпроме», МВД России.

– Мы, можно сказать, родом из НИИ ГРП, – рассказывает Игорь Коростелев. – Лишь в мае 1992 года, из-за осложнившегося финансирования научных работ, решили уйти оттуда в «свободное плавание» и создали частную научно-производственную фирму «Плазмаинформ». До сих пор главный актив предприятия – творческий коллектив высококвалифицированных специалистов-разработчиков, среди которых «Изобретатели СССР», лауреаты ВДНХ СССР, отмеченные правительственными наградами.

Сам Игорь Николаевич – тоже родом из Советского Союза. Как автор более 50 изобретений, он был награжден знаком «Изобретатель СССР». Впрочем, и в новейшей российской истории предприятие на виду у властей. Сотрудники «Плазмаинформ», в том числе и Игорь Коростелев, награждались в 2010 году серебряными медалями имени академика В.Ф. Уткина. В 2011 году сотрудники предприятия В.А. Мясин, П.Е. Мачалин, Ю.Е. Пономарев, В.И. Серов удостоены премии Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина.

Надежная команда

В этом году у предприятия юбилей – 25 лет со дня основания. Слово – генеральному директору ООО «Плазмаинформ» Игорю Коростелеву:

– Чудесным является превращение коллектива разработчиков лаборатории НИИ ГРП в инновационное предприятие, работающее 25 лет при реорганизации страны и ее экономики, пережившее вместе со страной экономические кризисы. Почему мы остались на рынке?

Главное – надежность наших сотрудников и, повторяю, разрабатываемой техники. Особо скажу о специалистах, принимающих и исполняющих управленческие решения.

В первую очередь, это Виктор Иванович Серов, заместитель директора по научной работе – нельзя по достоинству не оценить его авторское начало в создании полноцветных PC и TV наборных экранов на плазменных индикаторах и постоянное техническое руководство проектами в течение 25 лет.

Это Владимир Алексеевич Шабаров – первый заместитель генерального директора. Инженерная практика, в силу объективных причин, была короткой, срочно пришлось возглавить частную фирму в тяжелейший период становления капиталистической экономики в России. Приобретенный там опыт пригодился при организации всех разработок и освоении в производстве созданных изделий. В работе с людьми, независимо от того, рабочий, инженер, начальник участка или пожарный инспектор, инспектор по труду или по технадзору, ему равных нет.

Юрий Борисович Соколов, наш инвестор с 2001 года. На протяжении всей жизни он связан с разработкой высокотехнологичной радиоэлектронной техники. Наиболее известная – магнитофон-приставка высшего класса «Электроника ТА 1-003, 004», которая долго производилась в СССР и России. В 1989 году Ю.Б. Соколов основал первую частную компанию, а в настоящее время является владельцем и президентом Группы компаний «Инкотекс», имеющей пять производственных предприятий и ряд предприятий R&D. «Инкотекс» разрабатывает, производит и реализует более 800 типов радиоэлектронной продукции. Ю.Б. Соколов имеет более 100 патентов и 20 публикаций.

Объединив возможности разработчиков НПФ «Плазмаинформ» с производственным потенциалом Группы компаний, Юрий Борисович осуществляет техническое руководство предприятием, при этом требование быть первыми в отрасли заставляет напряженно трудиться весь коллектив.

Плюс перспективы

На предприятии убеждены: «плазма» проиграла рыночную конкуренцию технологиям жидкокристаллическим и светодиодным. Это общемировая тенденция.

– Своевременный прогноз ограниченного срока жизни плазменных индикаторных технологий позволил подготовиться к освоению нового направления работ предприятия, созданию техники преобразования электрической энергии с использованием микроконтроллеров и микропроцессоров, – объясняет Игорь Коростелев.

Энергосберегающими технологиями «Плазмаинформ» занимается очень активно: разработано уже 150 типов устройств, применяемых в светодиод­ном освещении – и уличном, и домашнем, и в ЖКХ, и в прожекторах. Реализовано на рынке более 350 тысяч штук.

– Наши устройства обеспечивают тонкое, деликатное управление светодиодами, – говорит Игорь Коростелев. – Надежность и экологичность светильников повышается.

Предприятие поставляет инновационные приборы в системы здравоохранения, образования. В частности, ими оборудованы уже шесть тысяч кабинетов физики в учебных заведениях, в том числе три тысячи – в Беларуси. Продолжается сотрудничество и с предприятиями оборонной промышленности. Проходит испытания высокотехнологичный робот-сапер, все устройства которого работают от одного, сделанного в «Плазмаинформ» источника питания. Инновационные изделия поставляются для самолетов и вертолетов новых моделей.