«Архимед» учит изобретать

Будущее – за инновационным производством

На 20-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» в объединенной экспозиции Рязанской области было представлено 68 проектов. Салон собрал 300 организаций-участников из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации. Президент «Архимеда» Дмитрий Зезюлин и председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко отметили заметную активность рязанских изобретателей и положительную динамику инновационного развития региона.

«Архимед» проходил под девизом: «Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность – основа устойчивого развития экономики». Для рязанцев это третий сезон на Салоне. На этот раз в состав делегации вошли представители четырех высших учебных заведений – агротехнологического и радиотехнического университетов, воздушно-десантного училища, «Политеха», четырех малых инновационных предприятий – «Аврора», «Агронасс», «ИПРО», «М2М-телематика Рязань», а также компании «ЕЛАМЕД», Рязанского навигационно-информационного центра и группа индивидуальных изобретателей. Коллективная экспозиция была подготовлена областным министерством промышленности, инновационных и информационных технологий совместно с минэкономразвития Рязанской области и общественной организацией «Рязанский инновационный клуб».

Салон «Архимед» продемонстрировал: в Рязанской области внедряются современные технологии и происходит коммерциализация научных идей. Разработка представленных в региональной экспозиции инновационных проектов велась с учетом потребностей рынка при тесной кооперации специалистов промышленности и ученых вузов. Акцент был сделан на таких направлениях, как импортозамещение, технологии двойного назначения, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, медицина, энерго- и ресурсосбережение, «безопасный город», роботизация, космические технологии и ГЛОНАСС, а также подготовка кадров для региональных секторов экономики. При этом большинство проектов получило финансовую поддержку в рамках федеральных и региональных целевых программ. Согласно решению Международного жюри рязанская делегация получила 14 медалей Салона, в том числе 4 – золотых, 7 – серебряных и 3 – бронзовых.

Наибольшее количество наград – девять – занесли в свою копилку представители Рязанского десантного училища им. В.Ф. Маргелова. Вот что рассказал по этому поводу журналистам председатель «Рязанского инновационного клуба», кандидат технических наук, подполковник, докторант военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ», доцент РГАТУ Василий Елистратов:

– После объединения, которое произошло в 2009 году, десантное училище соединило в себе все научные школы, существовавшие в военном автомобильном училище и училище связи, что дало этим школам второе дыхание. Улучшилось финансирование. На этой волне возросла инновационная активность, что привело к развитию не только автомобильной и связистской тематики, но и дало толчок к решению тех проблем, которые существовали в самом десантном училище. Научные коллективы получили конкретную задачу, которую начали с успехом решать. Сейчас уже некоторые инновационные проекты училища ВДВ дошли до уровня внедрения и принимаются Гособоронзаказом для производства.

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности. У «Рязанского инновационного клуба» в этих вопросах – особая роль. В 2014 году, как отметил В.В. Елистратов, местные ученые решили объединиться, чтобы направить рязанскую изобретательскую мысль в нужное и коммерчески выгодное русло.

– Главная задача нашего инновационного клуба – организовать взаимодействие между вузами, молодыми учеными, индивидуальными изобретателями, промышленностью, рынком, – сказал журналистам Василий Васильевич. – Ситуация в стране меняется. Сейчас вузовской науке разрешили заниматься коммерциализацией. Кроме того, предприятия заинтересованы в подготовке кадров, которые в перспективе должны к ним прийти на производство и решать поставленные задачи. В состав клуба вошли представители рязанских вузов, в том числе училища ВДВ, медицинского, радиотехнического и агротехнологического университетов. Вошли и представители промышленных предприятий.

В настоящее время у предприятий не хватает средств, чтобы реализовывать проекты на стадии научных идей. И здесь им может оказывать содействие министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области, которое совместно с федеральными научными фондами осуществляет субсидирование затрат инновационных проектов, направленных на создание опытных образцов.

Рязанским проектам на «Архимеде» уже третий раз подряд дают самую высокую оценку. В рамках Салона была организована обширная деловая программа, на которой участники смогли повысить свою квалификацию по изобретательской и патентно-лицензионной работе. В один из дней по программе Салона была организована презентация инновационного потенциала Рязанской области и «круглый стол» о поддержке изобретательства в регионе, модератором которого выступил председатель «Рязанского инновационного клуба» Василий Елистратов.

Салон проводился при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Администрации Президента Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российской академии наук, ВОИР. Согласно аналитическому исследованию, до 80% результатов интеллектуальной деятельности, представляемых на Салоне, внедряются в промышленность, что, несомненно, показывает высокую эффективность работы «Архимеда».