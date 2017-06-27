Плюс робототехника

«СААЗ Комплект» модернизируется

31 мая этого года в рамках рабочей поездки в Скопинский район министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Игорь Авдеев посетил системообразующее предприятие региона – ООО «СААЗ Комплект». Министр ознакомился с перспективами развития предприятия на 2017 – 2019 гг., связанными с освоением производства комплектующих для автомобилей «LADA-Vesta CROSS», «LADA X-RAY CROSS», «УАЗ ПРОФИ», собираемых на конвейерах «АвтоВАЗ» и «УАЗ», а также в рамках локализации для двух проектов Калужского автозавода «ПСМА Рус». Особое внимание Игорь Авдеев уделил посещению подготовленной производственной площадки для монтажа новой комплексной линии окрашивания (катафоретическое окрашивание методом погружения). В июне текущего года начнутся работы по монтажу оборудования. Внедрение в производство ООО «СААЗ Комплект» линии катафоретического окрашивания позволит развить необходимые производственные мощности участка окрашивания, направленные на покрытие ожидаемых объемов заказов по проектам российских и иностранных потребителей, имеющим высокие требования к качеству лакокрасочного покрытия, а также обеспечить стабильно высокое качество лако­красочного покрытия изделий, обеспечить повышение производительности труда.

В ходе беседы с министром руководитель предприятия Геннадий Бочаров рассказал об инвестиционных проектах, планируемых к внедрению на предприятии наряду с уже успешно реализуемыми. Речь шла о внедрении робототехники, а также о выпуске оборудования собственного производства для нужд предприятия.

Министр отметил, что руководство области придает огромное значение развитию промышленности региона и привлечению инвестиций в различные сферы производства, поэтому содействие, оказываемое предприятию минпромом области, в том числе по линии ФРП (Фонд развития промышленности), будет направлено на поддержку и развитие ООО «СААЗ Комплект» как инвестиционно привлекательного предприятия.