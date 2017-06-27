Инвесторы идут в Скопин

Регионы страны с их помощью будут обеспечены современными лекарственными препаратами

ПАО «Фармимэкс» и швейцарская компания «Октафарма» создали совместное предприятие ООО «Октафарма-Фармимэкс», которое на территории Рязанской области, в Скопинском районе, будет осуществлять проект по созданию производства биофармацевтических препаратов из плазмы крови. Проект уже рассмотрен федеральным Фондом развития промышленности.

Речь идет о продолжении той большой работы, которая проводится российским ПАО «Фармимэкс» совместно с иностранной компанией «Октафарма». Вот лишь некоторые ее вехи. В июне 2015 года на заводе «Скопинфарм» было завершено строительство биотехнологичного корпуса с физико-химической лабораторией по производству 4-х стадий препаратов крови (вторичная вирусная инактивация, этикетирование флаконов, вторичная упаковка, контроль качества). Реализована технология второй вирусной инактивации, создан современный логистический комплекс, способный поддерживать постоянные климатические условия как в холодильных камерах, так и на складе готовой продукции.

Физико-химическая лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит полный цикл всех физико-химических и биохимических анализов факторов крови. Об этом сообщается на сайте ПАО «Фармимэкс».

В сентябре 2016 года в торжественной обстановке в Скопине открыт модернизированный корпус производства твердых лекарственных форм, в котором размещено современное высоко­производительное оборудование, изготовленное в Италии, Германии и США. На модернизацию привлечено около миллиарда рублей инвестиций. Введенные в эксплуатацию мощности позволяют произвести 1,2 миллиарда капсул/таблеток в год при двухсменной работе. Совместная российско-швейцарская компания поддержана премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Вот что говорится в приветственной телеграмме, направленной им в сентябре 2016 года в Скопин:

«Приветствую вас на торжественной церемонии, посвященной открытию обновленного предприятия.

Это совместный проект российской компании «Фармимэкс» и швейцарской «Октафарма Нордик АБ», которая специализируется на производстве полного цикла препаратов крови. Теперь такие востребованные лекарства будут выпускаться у нас в России, что является примером успешного сотрудничества с европейскими партнерами.

Важно, что вы не собираетесь останавливаться на достигнутом и планируете построить здесь еще один цех, где будете производить препараты, которые помогут лечить различные заболевания, в том числе онкологические.

Ваш вклад в развитие отечественной фармацевтической промышленности заслуживает высокой оценки и, конечно, добрых слов от пациентов, которые с вашей помощью будут обеспечены современными лекарствами».

И вот партнеры подготовили новый инвестиционный проект уникального производственного комплекса, способного производить препараты крови современного поколения. Речь идет об импортозамещении широкой линейки лекарств, трансфере технологий в новом для российской фармацевтической промышленности сегменте. Инвесторы будут строить в Скопине завод полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека. Ими подана заявка на Специальный инвестиционный контракт (СПИК) в Минпромторг России. Этот проект, в частности, предусматривает освоение выпуска препаратов, не имеющих в России аналогов, и обеспечение ими всех регионов страны. В рамках проекта планируется создание 250 рабочих мест к 2022 году. Набор персонала предприятия планируется осуществлять в том числе из состава выпускников Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова (фармацевтический и медико-профилактический факультеты), других региональных вузов.

Предполагаемые инвестиции составят 6 млрд. руб. Будут построены современные производственные здания общей площадью около 13 300 кв. м. В ПАО «Фармимэкс» рассчитывают после реализации инвестиционного проекта войти в число пяти наиболее оснащенных современным технологическим оборудованием и выпускающих востребованные самые современные биотехнологические лекарства предприятий России.