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Выпуск № 116 (5403)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Надежные бизнес-партнеры

00:01 / Промышленный вестник
Регион помогает развитию предприятий

Перед рязанцами стоит задача – создать максимально благоприятные условия для всех категорий инвесторов, вывести регион в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса. Об этом глава области Николай Любимов говорил и на Петербургском международном экономическим форуме, и во время посещения предприятий, где преобладают иностранные инвестиции.

Рязанская область заинтересована в притоке как отечественных, так и зарубежных инвестиций. «И те и другие могут быть носителями новых технологий, новой культуры производства, те и другие создают дополнительные рабочие места, платят налоги», – сказал Николай Любимов на Петербургском международном экономическом форуме. Он обозначил ряд основных параметров, необходимых для успешной работы по привлечению желающих вложить капитал. «Инвестор должен чувствовать позитивную опеку над собой, заботу и помощь даже после того, как проект начнет действовать. Бывают трудности, связанные с контрольно-надзорными органами, перевозками, сбытом. Необходимо лоббировать интересы инвестора», – заявил Любимов.

В Рязани Николай Любимов провел рабочую встречу с руководителями компании «Guardian Industries Corporation». Во встрече приняли участие президент и исполнительный директор корпорации Guardian Industries Рон Ваупел, президент и исполнительный директор Guardian Glass Кевин Бэрд, вице-президент Guardian Europe Хус Букхаунд, генеральный директор ООО «Гардиан Стекло Сервисис» Андрей Стольный.

Напомним, «Гардиан Стекло Рязань» – девятый европейский и первый российский проект корпорации Guardian Industries. Этот завод является одним из наиболее современных стекольных предприятий в мире. В его строительство было инвестировано более 200 млн. евро.

Завод «Гардиан Стекло Рязань» производит флоат-стекло – прозрачное листовое стекло высочайшего качества. Характеристики его соответствуют не только стандартам ГОСТ и EN, но и более жестким стандартам компании «Гардиан». Помимо этого, завод производит широкий спектр стекол с высокотехнологичным покрытием.

«Мы будем всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых неправомочных действий, в том числе искусственных административных барьеров», – подчеркнул глава рязанского региона. По словам Николая Любимова, сейчас регион нуждается в новых инвестициях. В области очень ответственно относятся к работе по их привлечению. «Чем больше инвесторов мы сможем привлечь, тем выше будет качество жизни в области и, соответственно, тем лучше себя будут ощущать инвесторы», – сказал руководитель области. Он выразил уверенность в том, что компания будет и впредь чувствовать себя в рязанском регионе комфортно и благополучно.

В свою очередь, президент и исполнительный директор корпорации Guardian Industries Рон Ваупел поблагодарил главу региона Николая Любимова и отметил, что к настоящему времени филиалы корпорации работают в 25 странах мира на пяти континентах. По его словам, в Рязанской области сформирован благоприятный климат для ведения бизнеса. «Нам важно, что нашу деятельность уважают. И мы очень ценим вашу поддержку, поддержку региональной власти, которая оказывается нашему предприятию. В Рязанской области созданы очень хорошие условия для ведения бизнеса», – подчеркнул Рон Ваупел.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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