Станкостроительная модернизация

Государство поддерживает процессы импортозамещения

Потенциал станкостроения в регионе растет. Идет непростой процесс возрождения отрасли, которой Рязанская область славилась когда-то на всю страну. Определив поддержку станкостроения в качестве одного из приоритетов промышленной политики региона, правительство области активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам его дальнейшего развития.

Недавно на 18-й Международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2017» Денис Мантуров, глава Минпромторга России, отметил усилия лидеров рынка и региональных властей г. Москвы, Республики Башкортостан, Рязанской и Ульяновской областей, принимающих самое активное участие в формировании станкостроительных кластеров и новых производителей наукоемкой, высокотехнологичной станкоинструментальной продукции.

А вот мнение первого заместителя председателя регионального правительства Сергея Самохина:

– Основы отрасли в области были заложены Рязанским станкостроительным заводом, который являлся крупнейшим машиностроительным предприятием страны, экспортирующим свою продукцию более чем в 80 стран мира и выпустившим более 150 тыс. станков, но, к сожалению, не выдержав конкуренции, прекратил производственную деятельность. Сегодня на современном технологическом уровне с участием Группы «СТАН», объединяющей крупные российские производственные и инжиниринговые предприятия (ООО «НПО «Станкостроение», АО «Станкотех», ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», ООО «Шлифовальные станки» и другие), на базе Рязанского станкостроительного завода реализуются новые проекты отрасли.

Один из них уже одобрен федеральным Фондом развития промышленности. Размер льготного займа для ООО «Рязанский станкозавод»» составляет 500 миллионов рублей. Еще 270 миллионов в проект вкладывают инвесторы – Группа «Стан».

«Рязанский Станкозавод» после вхождения в состав СТАНа стал частью централизованной корпоративной системы исполнения заказов и участником межзаводской кооперации. Результатом стала стабилизация загрузки и производственной деятельности завода», – сказал президент ООО «СТАН» Сергей Недорослев.

Одобренный ФРП проект помогает модернизировать устаревшие производственные мощности предприятия, повысить производительность труда. По словам генерального директора СТАНа Вадима Сорокина, с помощью займа Фонда ООО «Рязанский станкозавод» планирует провести техническое перевооружение производства токарных станков с ЧПУ и занять до 25% российского рынка в течение 5 лет за счет замещения импортной продукции. Кроме того, будет создано 45 дополнительных высокоэффективных рабочих мест, объем выручки достигнет 7,7 миллиарда рублей в год, а размер налоговых поступлений – 2,2 миллиарда рублей. Добавим, что в настоящее время доля импорта на рынке станков с ЧПУ достигает 90 процентов.

Впрочем, рязанские станки уже применяются предприятиями электроэнергетики, аэрокосмической отрасли, судостроения. По словам президента СТАНа Сергея Недорослева, объем заказов «Рязанского Станкозавода» за последний год вырос более чем в два раза. При этом на выставке «Металлообработка – 2017» Группа «СТАН» проявила повышенную активность в диалогах с заказчиками. Как сообщается на сайте компании, она, например, заключила договоры на поставку высокотехнологичного оборудования для Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» (входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»).

В рамках этих соглашений СТАН поставит для ПАО «Туполев» несколько десятков обрабатывающих центров и станков различного назначения. Оборудование производства НПО «Станкостроение», АО «Станкотех», ООО «Рязанский Станкозавод» предназначено для модернизации производственных мощностей КАЗ им. С.П. Горбунова.

Знаковым для нашего региона является и соглашение, заключенное компанией «СТАН» и Московским политехническим университетом.

«Подписание соглашения с московским «Политехом» – это важная веха в развитии наших многолетних взаимовыгодных отношений, – сказал генеральный директор ООО «СТАН» Вадим Сорокин. – Наше соглашение мы рассматриваем в контексте планируемого создания базовой кафедры «Информационные технологии в машиностроении» в Рязани, где расположены одна из наших производственных площадок и филиал университета. Мы рассчитываем на серьезный эффект от совместных усилий по подготовке современных компетентных специалистов для предприятий компании».

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией, в том числе стендом ООО «СТАН», высоко оценив разработку рязанских специалистов. Министру продемонстрировали современный станок, который не уступает, а по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги, применяемые в ОПК и в сфере железнодорожного сообщения. Первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин отмечал также, среди эффективно развивающихся высокотехнологичных производств, представленных в экспозиции выставки «Металлообработка – 2017», АО «ГРПЗ», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО «САСТА», ООО «Рязанская станкостроительная компания».

Перспективы развития станкостроения Рязанской области также связаны с новыми инвестициями. ОАО «СТП-САСТА» совместно с ОАО «Станкопром» в рамках федеральной государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» реализует проект стоимостью 1,8 миллиарда рублей по строительству и техническому оснащению производства токарно-фрезерных прецизионных обрабатывающих центров с ЧПУ. Фактически создается самостоятельное станкостроительное предприятие, работающее на современном высокоточном оборудовании и выпускающее продукцию, востребованную предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Глава региона Николай Любимов посетил и ООО «Рязанский Станкозавод» и ООО «Саста». Он подчеркнул: «Машиностроение, в частности, производство металлообрабатывающего оборудования, является наукоемкой отраслью. Руководство области заинтересовано в развитии современных технологий в регионе, создании новых высококвалифицированных рабочих мест».