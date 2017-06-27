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Выпуск № 116 (5403)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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27 июня – День молодежи

00:01 / Праздник

Уважаемые жители Рязанской области!

Поздравляем вас с Днем молодежи! Молодость – время активного творческого поиска, оптимизма, смелых надежд и стремлений. Цели и ориентиры, сформированные в этом возрасте, определяют дальнейшую жизнь каждого человека.

В Рязанской области много талантливой молодежи. Наши юноши и девушки не раз становились победителями и лауреатами престижных научных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных состязаний.

Мы стараемся создать все условия для реализации способностей молодежи. Для поддержки одаренных детей учреждены стипендии Губернатора, развивается проф­ориентационная работа, с тем чтобы еще на школьной скамье молодые люди выбирали специальности, востребованные на рынке труда. Отлично зарекомендовали себя общественные молодежные организации, где студенты и школьники, участвуя в социально значимых проектах, учатся работать в единой команде, реализуют свой творческий потенциал.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам свершения всех намеченных планов, успехов, здоровья и благополучия!

Правительство Рязанской области

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем молодежи России!

Юность и молодость – это не только прекрасная пора, но и время смелых свершений, ответственного выбора, поиска жизненного пути.

Именно вам, молодому поколению, предстоит строить наше будущее, определять судьбу России, вносить свой вклад в ее развитие, поддержание авторитета и величия.

Рязанская молодежь целеустремленно овладевает знаниями, достойно представляет область на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, одерживает блестящие спортивные победы, участвует в значимых социально-культурных, патриотических акциях и проектах, волонтерском движении.

В регионе создаются условия для получения качественного образования, поддерживаются инновационные проекты молодых ученых, действуют программы, направленные на оказание помощи выпускникам вузов и ссузов в трудоустройстве, начинающим предпринимателям при открытии собственного дела, молодым семьям в решении социальных проблем.

Уверен, что ваш талант, активность, энергия и упорство помогут вам стать успешными людьми, будут служить надежной основой процветания рязанского края и всей страны в целом.

Желаю воплощения в жизнь самых смелых планов, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!

А.В. Фомин,
председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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