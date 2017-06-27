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Выпуск № 116 (5403)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Беспрецедентная поддержка

00:01 / Из официальных источников
оказана Рязанской области в этом году из федерального бюджета на ремонт дорог и приведение в порядок федеральных трасс

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с главой региона Николаем Любимовым.

Уже к концу текущего года предстоит привести в нормативное состояние половину автодорог, входящих в рязанскую агломерацию.

24 июня состоялась встреча главы региона Николая Любимова с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым, который прибыл в Рязанскую область с рабочей поездкой.

На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Рязанской области и реализации в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава региона выразил благодарность Министру транспорта РФ Максиму Соколову за внимание к региону и возможность обсудить ключевые вопросы, касающиеся дальнейшей работы по укреплению дорожной сети. «Дороги федерального значения у нас в подавляющем большинстве в порядке, большое спасибо вам за поддержку, – сказал Николай Любимов. – На участках, где требуется ремонт, он уже ведется. Главное для нас теперь – развивать и ремонтировать региональные и муниципальные автодороги. Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого в регион поступило 560 млн. рублей, позволит вести работу гораздо эффективнее».

В настоящее время 72% федеральных трасс приведено в нормативное состояние, к концу года планируется, что этот показатель будет еще выше. «Теперь стоит задача совместными усилиями привести в порядок региональные, муниципальные и местные дороги, добиться коренного перелома в этом вопросе. Об этом говорил Президент России В.В. Путин во время «прямой линии». Именно на эту цель и направлен проект «Безопасные и качественные дороги», – сказал Максим Соколов.

Как отметил Министр транспорта РФ, в Рязанской области работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется согласно утвержденным планам-графикам. За два года, на которые рассчитана программа, планируется совместными усилиями привести в нормативное состояние 50% автодорог Рязанской агломерации. Министр транспорта РФ отметил, что налажено тесное взаимодействие между ведомством и Правительством Рязанской области, что позволит выполнить поставленные задачи и добиться качественного прорыва в повышении качества и безопасности автомобильных дорог.

Министр транспорта отметил, что Рязанская область получила в этом году беспрецедентную поддержку из федерального бюджета, не только по проекту «Безопасные и качественные дороги», но и на приведение в нормативное состояние основных федеральных дорожных артерий на территории Рязанской области. «Совокупный объем федеральных и региональных инвестиций, которые будут вложены в дороги Рязанской области в 2017 году, а это более 7 млрд. рублей, даст масштабный эффект, – сказал Максим Соколов. – Надеюсь, жители региона и гости замечательного рязанского края увидят результат. Это будут не только ровные, качественные, отвечающие всем международным стандартам дороги, но и самое главное – безопасные». По словам Министра транспорта РФ Максима Соколова, особое внимание в работе по ремонту дорог будет уделяться взаимодействию с общественностью с тем, чтобы контролировать качество дорожных работ, оперативно выявлять и устранять возможные нарушения.

Как отметил глава региона Николай Любимов в комментарии журналистам, задачи, поставленные в рамках проекта, будут неукоснительно выполняться. «Это конкретная работа, которая должна уже в ближайшее время показать результат», – сказал Николай Любимов. По его словам, к концу текущего года предстоит привести в нормативное состояние половину автодорог, входящих в агломерацию, в следующем году этот показатель должен быть доведен до 73%. Глава региона добавил, что регион получил поддержку Министерства транспорта РФ в осуществлении стратегических проектов развития дорожной сети Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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