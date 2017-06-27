Пошли в рост

Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культура получат поддержку

Руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал рязанским журналистам принятые Госдумой на днях в третьем окончательном чтении поправки в бюджет страны на этот год.

Пресс-конференция парламентария прошла сегодня в региональном правительстве. Во время разговора с журналистами Андрей Макаров пояснил, что принятие такого документа означает окончание спада в экономике страны и начало экономического роста. Снижается дефицит бюджета, его доходы увеличиваются на 1 триллион 200 миллионов рублей. Следовательно, появляется возможность направить эти деньги на поддержку и развитие тех сфер жизни, которые наиболее в этом нуждаются. Например, законопроект предполагает, что 25 миллиардов рублей пойдут на развитие агропромышленного комплекса, а именно на докапитализацию «Россельхозбанка». Это, в свою очередь, означает удешевление кредитов для аграриев. Примерно столько же федеральных денег пойдет на стимулирование промышленности. Важно, как отметил глава профильного комитета Госдумы, что такую поддержку получат именно те предприятия, которые намерены развиваться, расширять производственные площади. Ощутимая финансовая помощь будет оказана культуре – это 3 миллиарда рублей. Часть из них уйдет на индексацию президентских грантов, которая будет проведена впервые с 2012 года, часть будет направлена на поддержку гастрольной деятельности региональных театров.

Что касается положения дел в экономике регионов, то здесь Андрей Макаров отметил одну важную положительную тенденцию – начинается серьезная конкуренция за инвестора. Со второго квартала этого года наблюдается рост частных инвестиций, и на этом фоне регионы стараются предоставить инвесторам наиболее выгодные условия.

Во время пресс-конференции Андрей Макаров подтвердил ранее озвученную главой Рязанской области Николаем Любимовым информацию о том, что в регион в ближайшие два месяца поступит 23 автомобиля скорой медицинской помощи. По словам Андрея Макарова, Николай Любимов неоднократно обращался в Правительство РФ с просьбой о том, чтобы продолжить обновление парка машин скорой медицинской помощи в Рязанской области. Кроме того, по словам Андрея Макарова, до конца 2017 года Рязанская область может рассчитывать на дальнейшее обновление автопарка машин скорой помощи.

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Вечером Андрей Макаров встретился с депутатами фракции «Единая Россия», являющимися членами комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы. На встрече затрагивались темы усиления контроля за расходованием бюджетных средств, привлечения инвестиций в регион, в том числе и в аграрный сектор. Андрей Михайлович подробно ответил на все вопросы депутатов регионального парламента.

В этот же день прошла встреча с А.М. Макаровым в клубе политологов.