19:21 МСК
Вторник
27 / 06 / 2017
Выпуск № 116 (5403)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
104

Пошли в рост

00:01 / Экономика
Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культура получат поддержку
Автор фото: Александр Королев | Пошли в рост
Фото: Александр Королев.

Руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал рязанским журналистам принятые Госдумой на днях в третьем окончательном чтении поправки в бюджет страны на этот год.

Пресс-конференция парламентария прошла сегодня в региональном правительстве. Во время разговора с журналистами Андрей Макаров пояснил, что принятие такого документа означает окончание спада в экономике страны и начало экономического роста. Снижается дефицит бюджета, его доходы увеличиваются на 1 триллион 200 миллионов рублей. Следовательно, появляется возможность направить эти деньги на поддержку и развитие тех сфер жизни, которые наиболее в этом нуждаются. Например, законопроект предполагает, что 25 миллиардов рублей пойдут на развитие агропромышленного комплекса, а именно на докапитализацию «Россельхозбанка». Это, в свою очередь, означает удешевление кредитов для аграриев. Примерно столько же федеральных денег пойдет на стимулирование промышленности. Важно, как отметил глава профильного комитета Госдумы, что такую поддержку получат именно те предприятия, которые намерены развиваться, расширять производственные площади. Ощутимая финансовая помощь будет оказана культуре – это 3 миллиарда рублей. Часть из них уйдет на индексацию президентских грантов, которая будет проведена впервые с 2012 года, часть будет направлена на поддержку гастрольной деятельности региональных театров.

Что касается положения дел в экономике регионов, то здесь Андрей Макаров отметил одну важную положительную тенденцию – начинается серьезная конкуренция за инвестора. Со второго квартала этого года наблюдается рост частных инвестиций, и на этом фоне регионы стараются предоставить инвесторам наиболее выгодные условия.

Во время пресс-конференции Андрей Макаров подтвердил ранее озвученную главой Рязанской области Николаем Любимовым информацию о том, что в регион в ближайшие два месяца поступит 23 автомобиля скорой медицинской помощи. По словам Андрея Макарова, Николай Любимов неоднократно обращался в Правительство РФ с просьбой о том, чтобы продолжить обновление парка машин скорой медицинской помощи в Рязанской области. Кроме того, по словам Андрея Макарова, до конца 2017 года Рязанская область может рассчитывать на дальнейшее обновление автопарка машин скорой помощи.

***

Вечером Андрей Макаров встретился с депутатами фракции «Единая Россия», являющимися членами комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы. На встрече затрагивались темы усиления контроля за расходованием бюджетных средств, привлечения инвестиций в регион, в том числе и в аграрный сектор. Андрей Михайлович подробно ответил на все вопросы депутатов регионального парламента.

В этот же день прошла встреча с А.М. Макаровым в клубе политологов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В ООО «Авангард» Рязанского района началась уборка ягод

Мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты высокого качества смогли приобрести рязанцы на ярмарках выходного дня

Росагролизинг развивает сотрудничество с Рязанской областью

Беспрецедентная поддержка
оказана Рязанской области в этом году из федерального бюджета на ремонт дорог и приведение в порядок федеральных трасс
По материалам официального сайта Правительства области
Оргвопросы решены
Общественная палата Рязанской области V созыва начала работу
Ольга Драган
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Овеянные славой
В Рязани готовят элиту Российской армии
Вячеслав Астафьев
Общество
Лето с пользой
Студенческие отряды получили трудовые путевки
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Праздник
27 июня – День молодежи
Общество
Семья. Бизнес. Культура
В регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития области
Вероника Шелякина
Промышленный вестник
Инвесторы идут в Скопин
Регионы страны с их помощью будут обеспечены современными лекарственными препаратами
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Надежные бизнес-партнеры
Регион помогает развитию предприятий
Промышленный вестник
Станкостроительная модернизация
Государство поддерживает процессы импортозамещения
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Прибыльная наука
Научно-производственная фирма «Плазмаинформ» создает высокотехнологичную продукцию
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
«Архимед» учит изобретать
Будущее – за инновационным производством
Юрий Евстифеев
Промышленный вестник
Плюс робототехника
«СААЗ Комплект» модернизируется
Общество
Протянуть руку помощи
В Рязани стартовал медицинский патронажный проект
Людмила Иванова
Общество
Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению Майских указов в социальной сфере
Согласно рейтингу компании «Медиалогия», в мае 2017 года Рязанская область заняла 7-е место среди субъектов РФ по реализации Майских указов Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере
Авторская колонка
Макро и микро
Галина Зайцева
Память
Дорога на Берлин
Ветеран войны Павел Сергеев вспоминает, как два года провел на передовой
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Актуально
Драмкружок, кружок по фото, а еще и петь охота!
Как помочь детям выбрать себе занятие по душе и не навредить им?
Елена Серебрякова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы