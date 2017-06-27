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Выпуск № 116 (5403)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Оргвопросы решены

00:01 / Общество
Общественная палата Рязанской области V созыва начала работу

Состоялось первое заседание региональной Общественной палаты V созыва. В его ходе были решены организационные вопросы: избраны председатель и заместитель председателя, определены комиссии и их руководители, сформирован совет Общественной палаты региона.

В заседании приняли участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов и министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев.

Сергей Филимонов поздравил членов Общественной палаты Рязанской области с началом работы в новом составе. «Надеюсь, что наше деловое сотрудничество будет продолжено», – сказал он. Сергей Филимонов обратил внимание на то, что врио губернатора Рязанской области Николай Любимов ранее уже встречался с членами Общественной палаты региона, и в ближайшее время планируется организовать еще одну встречу.

В ходе заседания председателем Общественной палаты Рязанской области единогласно была избрана Наталья Гришина. Напомним, что она возглавляла региональную Общественную палату с 2009 года.

«Для меня большая честь возглавлять Общественную палату региона, – отметила Наталья Гришина. – Сегодня возрастает роль Общественной палаты как уникального института, который консолидирует власть и общество. Я надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в гармонизацию отношений в регионе».

Заместителем председателя Общественной палаты Рязанской области избрана Ольга Воронова. Она же представляет наш регион в Общественной палате РФ.

Определены комиссии Общественной палаты Рязанской области V созыва и избраны их председатели. Так, комиссию по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка возглавит Владимир Кутенцын, комиссию по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан – Инна Калашникова, комиссию по экологии, охране окружающей среды и природопользованию – Николай Бодягин, комиссию по развитию некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО, взаимодействию с общественными советами – Анатолий Павлухин, комиссию по образованию, науке, делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию – Александр Ширяев, комиссию по территориальному развитию, ЖКХ, общественному контролю и общественной экспертизе – Ольга Каркина, комиссию по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений – Фаина Ситдикова, комиссию по вопросам культуры, духовного наследия и развитию народных промыслов – Елена Шаповская.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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