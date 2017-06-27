Семья. Бизнес. Культура

В регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития области

В областной библиотеке имени Горького состоялась встреча врио губернатора Николая Любимова с рязанской общественностью.

Представителей ветеранских, экологических и других общественных организаций, профсоюзов, руководителей ТОСов и учреждений социальной сферы интересовали вопросы поддержки молодых семей и социально не защищенных категорий граждан, обеспечения представителей малого и среднего бизнеса производственными площадями, строительства новых зданий для школ искусств в областном центре, сохранения исторических памятников.

– Я уже провел много различных встреч, чтобы сформировать свое представление о развитии Рязанской области. Сейчас мы с помощью специалистов разрабатываем проект по созданию стратегии социально-экономического развития региона. Удивительно, что ее до сих пор не было. Позже мы обязательно представим ее на суд общественности. Для нас важно знать, какой видят область сами жители в ближайшие пять-десять лет, – говорит Николай Любимов.

Отвечая на вопрос о сохранении исторического наследия региона, врио губернатора сказал, что уже полюбил Рязанскую область и ему больно видеть плачевное состояние памятников истории и культуры и тем более слышать об их уничтожении.

– В каждом городе есть уникальные объекты, которые надо сохранять и восстанавливать. Я как историк по первому образованию это прекрасно понимаю. Чем больше мы сохраним для будущих поколений, тем самобытнее будем. Нам нужно разрабатывать новые охранные зоны Рязани, создавать программы по развитию и сохранению конкретных территорий, – говорит Николай Любимов.

Врио губернатора пообещал проработать вопрос о строительстве новых зданий для школ искусств в микрорайонах Недостоево и Дашково-Песочня города Рязани.

– У меня есть предложение по возведению невысоких зданий (до трех этажей) из легких металлоконструкций и инновационных материалов площадью до 800 квадратных метров. Подобные объекты социального назначения уже строятся в других регионах в относительно короткие сроки. При этом затраты на возведение такого здания не превышают 30 миллионов рублей. Думаю, что такие деньги мы найдем: надо способствовать строительству школ искусств, мы подумаем, как это сделать в ближайшее время, – говорит Николай Любимов.

Отвечая на вопрос о поддержке молодых семей, глава региона сказал о необходимости материнского капитала на первого ребенка.

– Сегодня экономика определяет желание людей рожать и воспитывать приемных детей. Нужно внимательно проанализировать те пособия, которые выплачиваются семьям, чтобы на эти деньги действительно можно было достойно жить и растить детей, – отметил Николай Любимов.