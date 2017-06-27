Овеянные славой

В Рязани готовят элиту Российской армии

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялся 136-й выпуск молодых офицеров и 6-й выпуск прапорщиков. В ближайшие дни в войска прибудут хорошо обученные, готовые выполнять задачи любой сложности командиры.

– Мы ждем выпускников в войсках, – говорит командующий ВДВ, генерал-майор Андрей Сердюков. – Это поколение молодых, энергичных, грамотных офицеров, которые дадут новый импульс войскам для дальнейшего их развития. Училище сегодня стремительно развивается. Создана уникальная учебная материально-техническая база. Не только классная, но и полевая. Она, конечно, существенно влияет на качество подготовки офицеров. Сегодня училище выведено на новый уровень подготовки, и мы надеемся, что эта работа привнесет положительную динамику в подготовку офицеров для Воздушно-десантных войск страны.

На плацу училища в торжественном строю – 654 выпускника: 496 прапорщиков и 158 лейтенантов. Офицерские погоны надели в том числе и представители иностранных государств – Армении, Белоруссии, Гвинеи, Мали, Таджикистана, Туркменистана, Южной Осетии. Традиционный ритуал прощания с боевым знаменем училища – выпускники сняли фуражки и, припав на колено, склонили головы. Под «проплывающим» перед строем знаменем они постигали в училище суворовскую науку побеждать. Золотой медали удостоены 9 выпускников, дипломы с отличием получили 152 человека.

– Служить в воздушно-десантных войсках не только почетно и престижно, но и исключительно ответственно, – говорит заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Юрий Садовенко. – К боевой выучке «крылатой пехоты» предъявляются особые требования. Офицер-десантник должен в совершенстве знать новую технику и вооружение, до тонкостей разбираться в современной тактике ведения боя, быть образцом дисциплинированности, воинской доблести и преданности Родине. В легендарном училище, как нигде, учат беречь честь мундира, хранить верность присяге и законам боевого братства. Здесь воспитывают настоящих профессионалов военного дела.

На торжествах в день выпуска много говорили о легендарном командующем, основателе современных воздушно-десантных войск Василие Филипповиче Маргелове. Окончил в этом году училище в Рязани его правнук – Алексей Прасол. С напутственными словами к выпускникам обращалась внучка – Светлана Анатольевна. Вспоминал об отце и сын командующего, генерал-полковник Виталий Маргелов.

– Отец всегда говорил: «Хочешь жить в мире, готовься к войне. ВДВ – это войска для войны. Именно такие войска я буду готовить», – сказал, обращаясь к молодым лейтенантам и прапорщикам, Виталий Васильевич Маргелов. – И жизнь показала, что десантники с честью выполнили свой воинский долг и в Афганистане, и на Северном Кавказе, и в других «горячих точках». Девиз «Никто, кроме нас» родился в сентябре 1941 года на Ленинградском фронте, когда маршал Жуков, принявший командование фронтом, объезжал передовые, остановился у батальона, которым командовал отец, и сказал: «Майор, правильно готовишь оборону, но учти, что фашисты не должны пройти к Ленинграду. Этого не сделает никто, кроме вас». И батя повторил: «Никто, кроме нас». С этим девизом десантники живут уже многие годы.

136-й выпуск лейтенантов и 6-й выпуск прапорщиков вполне достоин своих предшественников. За достижения в научной работе один выпускник удостоен премии Президента России, двое получили премию Правительства РФ, восемь человек отмечены премией министра обороны России, двенадцать курсантов получали премию губернатора Рязанской области. Получено также 11 патентов на изобретения, разработано и внедрено 265 рацпредложений. Среди выпускников – 11 мастеров спорта России, 221 кандидат в мастера спорта, чемпионы и призеры международных и российских турниров по офицерскому троеборью, армейскому рукопашному и универсальному бою. Высокие гости из Минобороны России отметили, что войска получают в этом году достойное пополнение.

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:

– Служить Отечеству – самая почетная миссия. Это выбор настоящих патриотов, преданных своей стране. России нужна сильная армия, способная гарантировать безопасность Родины – задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее выполнения ведется переоснащение Вооруженных сил России. Военнослужащие современной Российской армии должны быть готовы выполнить самые сложные боевые задачи, в совершенстве владеть передовой техникой и вооружением. Рязанское училище ВДВ готовит именно таких офицеров. За годы учебы выпускники прошли прекрасную теоретическую и практическую школу, получили качественные знания, закалили характер. В этом, конечно, большая заслуга коллектива педагогов училища. Уверен, они постарались сделать все, чтобы курсанты, а теперь уже молодые лейтенанты и прапорщики, стали профессионалами своего дела. Все рязанцы гордятся тем, что элиту Российской армии готовят именно у нас. Для правительства области, для меня, как главы региона, очень важно, как живет училище ВДВ. Сегодня ведется его масштабное обновление. Совершенствуется вся инфраструктура. Мы оказывали и будем оказывать поддержку, которая возможна со стороны региональной власти, чтобы эта работа велась эффективно и в дальнейшем преподаватели и члены их семей жили комфортно и благополучно.