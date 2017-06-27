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Главная страница / Рязанские новости / 27 июня 2017 года
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Лето с пользой

00:01 / Общество
Студенческие отряды получили трудовые путевки
Автор фото: Дмитрий Осинин | Лето с пользой
Фото: Дмитрий Осинин.

На площади Победы состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра. Студенческие отряды Рязани в униформе с флагами и хорошим настроением пришли за трудовыми путевками, которые им вручила министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова.

В этом году более 2500 студентов и около 3000 школьников региона получат бесценный опыт работы и вознаграждение за труд: заслуженную заработную плату. Оплата труда будет зависеть от количества отработанных часов и сложности работы. В прошлом году молодежь за свой летний труд могла получить за месяц до 35 тысяч рублей.

Студент РГАТУ имени П.А. Костычева Роман Кузьмичев – будущий агроинженер. Этим летом он будет трудиться в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ). Задача студента – помощь в автоматизации теплиц. Полив, подкормка, орошение земли в КФХ теперь будет осуществляться механическим способом.

– Мне очень нравится жить в сельской местности: там красивая природа, свежий воздух, – говорит Роман Кузьмичев. – И я рад возможности применить практические знания на производстве, поработать с техникой, поучиться у опытных людей, которые многие годы посвятили выбранной мной профессии.

250 трудовых студенческих отрядов имеют разный профиль: сельскохозяйственный, ветеринарный, медицинский, инженерный, педагогический, строительный, энергетический. Самый большой выбор при трудоустройстве был у студентов педагогического и сельскохозяйственного направления. Сложнее всего было найти строительные объекты для работы отрядов. С одной стороны, было мало организаций, предлагающих достойную заработную плату. С другой – руководители опасались брать на работу студентов, ведь работу на объекте нужно выполнять качественно и в срок. Но молодые строители доказали, что на них можно положиться. В этом году представители Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета вновь отправились в Тюменскую область на строительство объектов нефтегазового комплекса.

С напутственным словом к трудовым студенческим отрядам обратилась заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она пожелала молодежи хорошо потрудиться, получить бесценный опыт и всегда поддерживать друг друга.

В память о рязанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники торжества возложили цветы к Вечному огню.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 116 (5403) от 27 июня 2017 года
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