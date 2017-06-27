Вести районов

РЫБНОЕ. В городе Рыбное открылось новое территориально обособленное структурное подразделение «МФЦ Рязанской области». Здесь предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется по принципу «одного окна».

САСОВО. На митинге в Сотницыне жители района поддержали инициативу преподавателей и учеников местной школы, предложивших увековечить имена героических земляков в проекте «Скрижали памяти». В городе Сасово и Сасовском районе родились и проживали 18 Героев Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы. Каждый из них отмечен на мемориальных досках в месте своего рождения, однако нет ни одного мемориала, где были бы перечислены все их имена вместе. Для того, чтобы исправить ситуацию, сделать память о героях доступной для всех жителей и гостей района, а также поддержать позицию главы региона Николая Любимова, призвавшего всех жителей ценить и беречь историческое наследие родного края, было решено изготовить специальные информационные щиты и установить их в каждом сельском поселении района. Проект уже реализуется.

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Директор национального фонда Великобритании Саймон Мюррей побывал в селе Каргашино, где осмотрел усадьбу Владимира Федоровича фон дер Лауница. Национальный фонд – негосударственная организация, ему уже 150 лет. Саймон Мюррей работает в фонде около 40 лет. В составе делегации были представители министерств культуры Российской Федерации и региона, областного министерства имущественных и земельных отношений. Ирина Карабанова, сотрудник агентства по исследованию объектов культурного наследия Министерства культуры РФ, отметила, что задача Саймона – познакомиться со стратегией сохранения памятников культуры и истории в России с привлечением к этому населения, ресурсов.

УХОЛОВО. В райадминистрации прошел открытый семинар для представителей малого и среднего предпринимательства по тематике: «Использование кредитных ресурсов». На нем рассматривались особенности и порядок получения кредитных ресурсов Гарантийного Фонда Рязанской области, Микрофинансовой компании – Рязанский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Корпорации МСП, в том числе по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «6,5%». Предпринимателей ознакомили также с деятельностью областных организаций: Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, а также сетью центра «Мои документы» – предоставили информацию о перечне предоставляемых там услуг.

МИХАЙЛОВ. Прошел День села Голдино. Земляков поздравил заслуженный работник сельского хозяйства РФ, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, начинавший трудиться в этом селе сначала шофером, механиком, а затем – заведующим мастерскими, главным инженером, секретарем парткома, а потом и директором совхоза. Он подчеркнул, что современное Голдино – село перспективное, развивающееся. С 2016 года на базе местного спиртзавода работает ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод», продукция которого производится на экспорт.