06:05 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
207

Рязанская молодежь принимает поздравления

08:56 / Власть
27 июня – День молодежи

«Уважаемые жители Рязанской области!

Поздравляем вас с Днем молодежи! Молодость – время активного творческого поиска, оптимизма, смелых надежд и стремлений. Цели и ориентиры, сформированные в этом возрасте, определяют дальнейшую жизнь каждого человека.

В Рязанской области много талантливой молодежи. Наши юноши и девушки не раз становились победителями и лауреатами престижных научных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных состязаний.

Мы стараемся создать все условия для реализации способностей молодежи. Для поддержки одаренных детей учреждены стипендии Губернатора, развивается проф­ориентационная работа, с тем чтобы еще на школьной скамье молодые люди выбирали специальности, востребованные на рынке труда. Отлично зарекомендовали себя общественные молодежные организации, где студенты и школьники, участвуя в социально значимых проектах, учатся работать в единой команде, реализуют свой творческий потенциал.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам свершения всех намеченных планов, успехов, здоровья и благополучия!»

Правительство Рязанской области

«Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем молодежи России!

Юность и молодость – это не только прекрасная пора, но и время смелых свершений, ответственного выбора, поиска жизненного пути.

Именно вам, молодому поколению, предстоит строить наше будущее, определять судьбу России, вносить свой вклад в ее развитие, поддержание авторитета и величия.

Рязанская молодежь целеустремленно овладевает знаниями, достойно представляет область на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, одерживает блестящие спортивные победы, участвует в значимых социально-культурных, патриотических акциях и проектах, волонтерском движении.

В регионе создаются условия для получения качественного образования, поддерживаются инновационные проекты молодых ученых, действуют программы, направленные на оказание помощи выпускникам вузов и ссузов в трудоустройстве, начинающим предпринимателям при открытии собственного дела, молодым семьям в решении социальных проблем.

Уверен, что ваш талант, активность, энергия и упорство помогут вам стать успешными людьми, будут служить надежной основой процветания рязанского края и всей страны в целом.

Желаю воплощения в жизнь самых смелых планов, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!»

А.В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Начинается экономический рост»

Глава региона Николай Любимов принял участие в координационном совещании руководителей правоохранительных органов Рязанской области

Глава Рязанского региона Николай Любимов предложил создать Центр обучения по системе «Бережливое производство»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
В Рязани развивается сектор микрофинансов
18:29
По ряду адресов в Рязани не будет холодной воды
18:28
Рязанцы стали чаще страховать жизнь
18:28
Рязанские студенты-медики стали призерами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу
18:27
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы