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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Рязанские сыроделы лидируют в пищевой промышленности региона

09:14 / Экономика
Самый большой рост зафиксирован в производстве сыров
Рязанские сыроделы лидируют в пищевой промышленности региона

В январе-мае этого года в Рязанской области произведено и реализовано пищевых продуктов на сумму 16,8 млрд. рублей.

С начала года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области на 22,4 процента увеличили производство сыров и сырных продуктов, на 10,5 процента – творога, на 14 процентов – молока, на 2 процента – кисломолочных продуктов; на 13,5 процента – макаронных изделий, на 2,2 процента – кондитерских изделий, на 21,1 процента – безалкогольных напитков.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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