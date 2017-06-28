Рязанские сыроделы лидируют в пищевой промышленности региона

Самый большой рост зафиксирован в производстве сыров

В январе-мае этого года в Рязанской области произведено и реализовано пищевых продуктов на сумму 16,8 млрд. рублей.

С начала года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области на 22,4 процента увеличили производство сыров и сырных продуктов, на 10,5 процента – творога, на 14 процентов – молока, на 2 процента – кисломолочных продуктов; на 13,5 процента – макаронных изделий, на 2,2 процента – кондитерских изделий, на 21,1 процента – безалкогольных напитков.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области