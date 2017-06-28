В Рязани сгорел нежилой дом

Пожар произошел ночью на улице Введенская в Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о пожаре поступило вчера в 26 июня в 22.58. Нежилой деревянный дом уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.