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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В Рязани сгорел нежилой дом

09:28 / Происшествия

Пожар произошел ночью на улице Введенская в Рязани. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о пожаре поступило вчера в 26 июня в 22.58. Нежилой деревянный дом уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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