В День молодежи на территории Рязанской области запрещена продажа алкоголя

В соответствии с законом Рязанской области от 14.11.2011г. № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» 27 июня (День молодежи) на территории области запрещена продажа алкогольной продукции. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Источник: сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области