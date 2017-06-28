Лучшим акушером в России стала Марина Слученкова из Рязани

Старшая акушерка акушерского отделения областного перинатального центра стала победителем Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучший акушер»

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года. Всего в этом году на конкурс было представлено 358 работ в восьми номинациях. Участники состязаний представили результаты своей профессиональной деятельности, владение медицинскими технологиями, проявили деловые, морально-этические, личные качества.

Рязанская область представила на конкурс работы в пяти номинациях, четыре из которых вошли в десятку лучших в своих номинациях. Победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучший акушер» стала Марина Слученкова старшая акушерка акушерского отделения областного перинатального центра.

Шестое место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» заняла Ольга Юрилина - медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации №2 областной клинической больницы. Седьмое место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» - у Татьяны Буцик, старшей медсестры 10 отделения областной клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова. Восьмое место в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» заняла Татьяна Дроздова участковая медицинская сестра городской поликлиники №2.