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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В Рязани сгорела дача

10:27 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 21.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в дачном доме в садовом товариществе «Труженик» в Рязани. Дачный дом уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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