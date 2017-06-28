В Рязани сгорела дача

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 21.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в дачном доме в садовом товариществе «Труженик» в Рязани. Дачный дом уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.