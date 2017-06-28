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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Сегодняшний матч «Рязань-ВДВ» – ЦСКА болельщики увидят и через прямую трансляцию

10:53 / Спорт

Сегодня, 27 июня, в очередной игре чемпионата России на стадионе «Спартак» «Рязань-ВДВ» принимает столичный ЦСКА. Начало в 18.00, сообщил Михаил Солдатов.

Напомним, после 6 проведенных игр «Рязань-ВДВ» имеет 10 набранных очков и занимает 4 место в турнирной таблице, у ЦСКА 15 баллов и вторая позиция. Лидирует «Звезда-2005» из Перми – 17 очков после 7 встреч.

Сегодня так же встретятся «Кубаночка» (4 место) – «Россиянка» (7), «Чертаново» (3) – «Дончанка» (8).

Болельщики, которые не попадут на стадион «Спартак» на матч «Рязань-ВДВ» – ЦСКА, могут увидеть прямую трансляцию встречи на официальном сайте «десантниц».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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