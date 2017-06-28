В Рязани появятся две новые зеленые зоны

Как сообщает сайт администрации областного центра, две новые зеленые зоны будут располагаться на территории Октябрьского округа. В районе дома 10 по улице Васильевской появится «Мамин сквер», а на улице Песоченской будет разбит «Вишневый сад». В настоящее время на обоих участках идет работа по планировке территории и устройству дорожно-тропиночной сети.

На территории будущего «Вишневого сада» прошли субботники Уже в этом году там высадят более 30 плодовых деревьев.

На пересечении улиц Новоселов и Васильевской сейчас также ведутся работы по благоустройству «Маминого сквера». Проектом сквера, который был разработан по инициативе ТОС «Васильевский», предусмотрена высадка декоративных деревьев и кустарников, разбивка цветочных клумб.