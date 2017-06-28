06:07 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
164

ХК «Рязань» определился с планами на межсезонье

12:34 / Спорт
По предварительным данным, до начала чемпионата ВХЛ «горожане» проведут 11 контрольных матчей

Как сообщил Михаил Солдатов, рязанский клуб не стал изменять многолетней традиции и готовится к старту сезона будет в родном городе. Из отпуска «горожане» выйдут 3 июля и приступят к атлетическим, а затем и ледовым тренировкам.

В планах ХК «Рязань» участие в двух предсезонных турнирах – с 8 по 10 августа состоится Кубок Губернатора Рязанской области (участники, помимо рязанцев, «Буран», «Химик» и ХК «Саров»), а с 24 по 27 августа подопечные Игоря Жилинского проведут в Пензе на Кубке «Дизеля» (здесь соперниками будут «Дизель», ХК «Саров» и ЦСК ВВС).

Помимо этого, «горожане» сыграют несколько контрольных матчей:

3 августа в Тамбове с ХК «Тамбов»,

14 августа в Рязани с ХК «Тамбов»,

17 августа в Воскресенске с «Химиком»,

19 августа в Ярославле с «Локо».

В плане предсезонной подготовки ХК «Рязань» возможны изменения и дополнения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Сегодняшний матч «Рязань-ВДВ» – ЦСКА болельщики увидят и через прямую трансляцию

Спортивный курьер

Всероссийский олимпийский день в Рязанской области отметили по-новому

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
В Рязани развивается сектор микрофинансов
18:29
По ряду адресов в Рязани не будет холодной воды
18:28
Рязанцы стали чаще страховать жизнь
18:28
Рязанские студенты-медики стали призерами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу
18:27
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы