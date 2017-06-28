ХК «Рязань» определился с планами на межсезонье

По предварительным данным, до начала чемпионата ВХЛ «горожане» проведут 11 контрольных матчей

Как сообщил Михаил Солдатов, рязанский клуб не стал изменять многолетней традиции и готовится к старту сезона будет в родном городе. Из отпуска «горожане» выйдут 3 июля и приступят к атлетическим, а затем и ледовым тренировкам.

В планах ХК «Рязань» участие в двух предсезонных турнирах – с 8 по 10 августа состоится Кубок Губернатора Рязанской области (участники, помимо рязанцев, «Буран», «Химик» и ХК «Саров»), а с 24 по 27 августа подопечные Игоря Жилинского проведут в Пензе на Кубке «Дизеля» (здесь соперниками будут «Дизель», ХК «Саров» и ЦСК ВВС).

Помимо этого, «горожане» сыграют несколько контрольных матчей:

3 августа в Тамбове с ХК «Тамбов»,

14 августа в Рязани с ХК «Тамбов»,

17 августа в Воскресенске с «Химиком»,

19 августа в Ярославле с «Локо».

В плане предсезонной подготовки ХК «Рязань» возможны изменения и дополнения.