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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Более 1000 молодых рязанцев и активистов города начали утро с массовой зарядки

13:59 / Здоровье
Традиционно День молодежи в Рязани начался с Большой зарядки на площади Победы
Автор фото: Дмитрий Осинин | Более 1000 молодых рязанцев и активистов города начали утро с массовой зарядки
Фото: Дмитрий Осинин.

Участниками фитнес-тренировки стали более 1000 человек, среди них студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, воспитанники спортивных школ, представители молодежных общественных объединений и просто жители города, поддерживающие здоровый образ жизни.

Организаторы мероприятия – министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области, управление образования и молодежной политики города, региональное отделение «Российского союза молодежи».

Под руководством опытных фитнес-тренеров молодежь на протяжении 30 минут выполняла несложные спортивные упражнения. Вместе с ними зарядку делала заместитель председателя правительства Елена Буняшина. В перерывах между блоками упражнений для участников прошел конкурс на лучшее селфи. После физической нагрузки каждый рязанец мог угоститься стаканом свежего молока.

В первом ряду энергично и четко выполнял упражнения ветеран войны и труда Герман Николаевич Грибакин. 1 июля ему исполнится 88 лет. С 4 лет он привык начинать утро с физической тренировки.

– В среднем моя зарядка длится 20 – 25 минут. Я всегда выполняю разные упражнения, но три элемента присутствуют в моей зарядке обязательно: приседания, упражнения на пресс и гибкость, – говорит Герман Николаевич.

На площадь Победы пришли и те, кто совсем недавно ввел зарядку в привычку. Уже в течение полутора месяцев по утрам физической тренировкой занимается учитель русского языка и литературы школы №29 Ольга Тарасова.

– На утреннюю зарядку меня вдохновили просмотры видеороликов спортсменов в социальных сетях. Я подумала: «Они смогли, значит, и у меня получится начинать день с полезных упражнений». Сначала я боялась, что у меня не будет хватать времени и я буду с трудом заставлять себя заниматься спортом утром, но оказалось, что на зарядку уходит всего несколько минут, ее можно делать, пока готовится завтрак. Благодаря утренней физической активности я стала быстрее и легче просыпаться, и в течение дня у меня теперь намного больше энергии, – говорит Ольга.

Большая зарядка перед МКЦ прошла в рамках проекта «Город для здоровья». Чтобы привить молодым людям привычку к регулярным занятиям спортом, коллектив СДЮШОР «Юность» выступил с инициативой проведения общегородских утренних зарядок. Инициатива была поддержана администрацией города и выросла в большой проект «Город для здоровья», в рамках которого проводятся массовые спортивные мероприятия, направленные на вовлечение горожан в физкультуру и спорт.

Проект совпадает с основным вектором развития, о котором заявил глава региона Николай Любимов: сделать Рязанскую область территорией с высоким уровнем социального самочувствия граждан. Кроме того, руководитель области не раз подчеркивал необходимость привлекать молодых людей к позитивным социальным практикам. 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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