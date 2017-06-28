Для решения своих проблем на железной дороге рязанцы использовали «Час пассажира»

Социально значимая акция, которую инициирует руководство РЖД, прошла на станции «Рязань-II»

По задумке организаторов, акция способствует скорейшему решению возникающих у пассажиров проблем. Проходит она раз в квартал, как правило, на железнодорожных вокзалах Рязани. В этот раз местом проведения акции стал вокзал станции «Рязань-II».

На вопросы пассажиров отвечали начальник вокзала Альфия Тимиркаева, начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев, помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова и член общественного совета при Рязанском ЛО МВД на транспорте Анатолий Орлов.

Люди задавали вопросы, касающиеся удобств в пользовании услугами вокзала, железнодорожных станций, поездов. По мнению организаторов акции, подобных вопросов со временем становится все меньше, потому что на каждую проблемную ситуацию следует немедленная реакция.

Пассажиры предлагали руководству вокзала разместить внутри более современное табло, чтобы легко было увидеть, а главное, понять, какой поезд в котором часу прибывает и отправляется. Две недели такое табло появилось и в билетном зале, и в зале ожидания. В скором времени будут обновлены сидения для пассажиров. Люди пожаловались на то, что на станции «Зеленево» неудобная разбитая платформа. Рязанская транспортная прокуратура провела проверку и обязала обслуживающую транспортную компанию привести платформу в соответствие с нормами. Теперь там положен новый асфальт.

По мнению правоохранителей, акция «Час пассажира» позволяет выяснить мнение граждан о состоянии правопорядка в поездах, на вокзалах и перронах, оценить работу полиции по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений на железной дороге. Благодаря работе полиции и неравнодушию пассажиров, количество административных правонарушений в этом году по сравнению с прошлым снижено на 15 процентов.