Первая рязанская делегация отправилась на всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме»

Большой зарядкой на площади Победы был дан старт участию молодежи региона во Всероссийской молодежной форумной кампании – 2017. В торжественной обстановке отправилась первая делегация на форум «Территория смыслов на Клязьме». 12 рязанцев прошли всероссийский отбор на смену «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ». Символическую путевку на форум ребятам вручила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Помимо образовательной программы, на форуме будет работать конвейер проектов. Каждый участник может представить свой социальный проект и получить на его развитие грант до 300 тысяч рублей. Пять рязанцев – участников смены «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ», представят экспертам свои идеи. Выпускница факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина Анна Герасимова разработала образовательный проект по студенческому самоуправлению, который поможет студентам воспитать в себе лидерские качества и улучшить знания правовых основ. Студентка 4 курса отделения журналистики РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Наумова выступит на форуме с идеей создания в Рязани общевузовской медиашколы, которая в будущем должна перерасти в медиацентр. Проект студентки 4 курса Академии ФСИН России Кристины Радаевой рассчитан на три города: Рязань, Ульяновск и Москву. Вместе с единомышленниками Кристина хочет заняться пропагандой здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Проект подразумевает проведение для ребят дней спорта, дней здоровья, утренних зарядок, спортивных состязаний, конкурса видеороликов о спорте. Кристина рассчитывает получить на реализацию своей идеи 220 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на покупку спортинвентаря и косметический ремонт спортивных залов.