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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В Рязани будут выпускать специалистов для оказания психологической помощи людям в чрезвычайных ситуациях

15:34 / Общество

Факультет клинической психологии Рязанского медуниверистета расширяет спектр специализаций, по которым готовит студентов. С этого года открываются два новых направления: «психологическое обеспечение в экстремальных и чрезвычайных ситуациях» и «клинико-психологическая помощь ребенку и семье». Нововведения вызваны требованиями времени: в экстремальной ситуации человек как никогда нуждается в помощи психолога, такую же потребность нередко испытывают и семьи с детьми. Определиться со специализацией студенты должны будут уже в начале третьего курса. Это касается и тех, кто поступит в этом году, и тех, кто ранее учился на факультете.

Возможностей для трудоустройства у выпускников факультета клинической психологии масса. Те, кто выберет направление, связанное с экстремальными и чрезвычайными ситуациями, смогут трудиться в психологической службе МЧС, силовых структурах. Семейные психологи всегда востребованы в школах и детсадах, социальных и медицинских учреждениях. Немаловажно, что клинические психологи умеют работать именно в медицинской команде и взаимодействовать с врачами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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