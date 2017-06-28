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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В Рязани пройдут соревнования для малышей

16:32 / Общество
23 июля в областном центре состоится этап всероссийских соревнований для самых маленьких – «Чемпионат ползунков», в котором примут участие дети от шести месяцев до трех лет
В Рязани пройдут соревнования для малышей

Это увлекательный спортивный праздник, который подарит незабываемые эмоции всей семье и остается на долгую память. А фотографии и памятные дипломы станут первыми свидетельствами спортивных успехов вашего малыша! Самых шустрых ползунков, бегунков и семейные команды ждут отличные призы от партнеров чемпионата.

Кроме того, в программе: конкурс болельщиков с призами для самых активных и креативных, спортивная игровая площадка для детей всех возрастов, эффектные тематические фотозоны и бесплатная фотосессия, выставка-дегустация от партнеров праздника, ростовые куклы, зона для отдыха родителей

Для участия нужно заранее зарегистрировать своего чемпиона на сайте https://mamkompaniya.timepad.ru/event/505813/. Количество мест ограничено.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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