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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В поселке Елатьма Рязанской области отметили «Олимпийский день»

16:37 / Спорт
В поселке Елатьма Рязанской области отметили «Олимпийский день»

Спортивный праздник был посвящен XXII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан Республики Корея. В рамках «Олимпийского дня» прошли соревнования по плаванию, дзюдо, гиревому спорту, пляжному волейболу и легкоатлетический пробег «Олимпийская миля». Возраст участников соревнований: от 6 до 65 лет.

Победителями соревнований по плаванию стали Екатерина Тимохина, Сергей Холод, Юлия Грязнова, Владислав Миненко, Ева Улина, Александр Сбытов, Елизавета Замотаева, Галина Белкина, Игорь Назаркин. Победители соревнований по дзюдо – Анатолий Клячин, Владислав Громов, Ярослав Семин, Максим Гергин.

В гиревом спорте отличились Руслан Сидоров, Максим Курылев. В пляжном волейболе победили команды в составе: Беззубиков А. и Визигин И., Андрианова С. и Тугеев А., Андрианова Е. и Тугеев А.

В легкоатлетическом забеге «Олимпийская миля» самыми быстрыми оказались Виктория Замотаева, Дмитрий Фокин, Настя Дмитриева, Данила Холод, Юрий Семин. Победители и призеры соревнований были награждены памятными подарками, кубками, медалями и почетными грамотами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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