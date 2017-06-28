В Шиловском районе Рязанской области молодежь дала старт туристическому форуму

Событие в формате OPEN-AIR с символичным названием «На взлет!» состоялось на аэродроме «Крутицы» и стало частью форума «Время молодых»

Проект направлен на активное продвижение туристических ресурсов Рязанской области с использованием современных технологий, способных заинтересовать подрастающее поколение.

Инициаторы идеи – молодые сотрудники ООО «Кварцевые технологии» и педагоги средней школы №2 Шиловского района. Они придумали, как сделать пеший туризм по району увлекательным и доступным для всех, снабдив туристические маршруты аудиогидом, который открывается при сканировании QR-кодов, размещенных в месте старта. Кроме того, они разработали квесты-задания, за выполнение которых участники получают баллы и ценные призы. Так оформлены 4 маршрута: «Путешествие в таинственный лес», «Путешествие в древнюю Артанию», «Вода живая – вода святая», «Сердце рязанского края».

– В нашем проекте удачно сочетаются современность (применение новых технологий), увлекательность (интересные, удивительные явления природы, славные имена), патриотизм и доступность, – говорит один из инициаторов проекта Галина Макарова. – И детям, и взрослым будет интересно увидеть так называемый «пьяный» лес, побывать на Тереховском городище, где предположительно находилось древнее государство Артания, услышать рассказ о богатыре Добрыне.

Проект направлен на решение задачи, поставленной главой региона Николаем Любимовым: активно продвигать туристические продукты и ресурсы Рязанской области. Консультант по развитию туризма отдела культуры Шиловского района Светлана Кравченко рассказала, что в 2016 году в районе побывали более 30 тысяч туристов, что в полтора раза больше чем в 2015 году. Налажено сотрудничество с турфирмами Касимова, Шацка, Москвы и Московской области. Лидеры Шиловского туризма – краеведческий музей и культурный центр «Заряна». В прошлом году их гостями стали около 15 тысяч человек.

Но в рамках нового проекта знакомиться с достопримечательностями шиловского края туристы могут, используя современные гаджеты. С их помощью участники считывают QR-коды и получают аудиоинструкции. Следуя по маршруту, туристы должны отыскать контрольные пункты и зарегистрироваться на них. Засчитывать свои результаты путешественники будут в социальной сети «Вконтакте» в группе «Шилово вместе». Там же, в теме «Шиловский край: славная история - достойное будущее», желающие смогут принять участие в конкурсе по номинациям: «Самый первый участник, посетивший все маршруты», «Самая многочисленная группа», «Самый креативный отчет», «От мала до велика».

Подведение итогов конкурсов пройдет 12 августа на историко-фольклорном фестивале «Слава Добрыни», где среди участников квестов разыграют ценные призы.