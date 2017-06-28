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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Рязанскую молодежь поздравила Высшая лига КВН

17:29 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Рязанскую молодежь поздравила Высшая лига КВН
Фото: Александр Королев.

Участники команд «Русская дорога» (г. Армавир) и «Плюшки имени Ярослава Гашека» (г. Тверь) представили свои юмористические программы на праздновании Дня молодежи в Рязани. На праздник во Дворец молодежи съехались гости со всех районов области – активисты, представители общественных объединений, спортсмены, молодые ученые, творческие работники. Для них выступали артисты народного театра танца «Огни» из Шацка и солисты. Лучшим гостям вручили региональные награды за активную работу.

В этом году торжественное мероприятие было посвящено XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а также Году экологии в России. Поздравить талантливых юношей и девушек приехали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, глава администрации Рязани Олег Булеков, глава города,председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, другие почетные гости. «Пусть у всех вас все будет круто!» – пожелала зрителям министр молодежной политики, физкультуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Она отметила, что по итогам 2016 года Рязанская область заняла 10 место в России по эффективности органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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