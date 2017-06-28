Уже в сентябре этого года рязанцы смогут проголосовать за кандидата на пост губернатора области по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации. Облизбирком и «МФЦ Рязанской области» подписали соглашение о сотрудничестве. Как подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Владимир Грачев, теперь жители области смогут подать заявление о своем желании проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации – причем не только с помощью сайта госуслуг, но и через ближайший многофункциональный центр – с 26 июля по 4 сентября включительно. Впрочем, такое же заявление они имеют право принести лично в избирательные комиссии. Как отметила исполняющая обязанности директора «МФЦ Рязанской области» Лия Лукьянова, принятие такого заявления будет рассматриваться как новая услуга многофункциональных центров.
Выбрать губернатора жители Рязанской области смогут по месту своего пребывания
17:31 27.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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