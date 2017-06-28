Выбрать губернатора жители Рязанской области смогут по месту своего пребывания

Уже в сентябре этого года рязанцы смогут проголосовать за кандидата на пост губернатора области по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации. Облизбирком и «МФЦ Рязанской области» подписали соглашение о сотрудничестве. Как подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Владимир Грачев, теперь жители области смогут подать заявление о своем желании проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации – причем не только с помощью сайта госуслуг, но и через ближайший многофункциональный центр – с 26 июля по 4 сентября включительно. Впрочем, такое же заявление они имеют право принести лично в избирательные комиссии. Как отметила исполняющая обязанности директора «МФЦ Рязанской области» Лия Лукьянова, принятие такого заявления будет рассматриваться как новая услуга многофункциональных центров.