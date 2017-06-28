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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В Рязанской области распределили деньги для подготовки выборов губернатора

17:32 / Общество

Сегодня прошло заседание Избирательной комиссии Рязанской области, где обсуждались вопросы распределения средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение губернаторских выборов. Смету расходов комиссия утвердила еще в начале июня: средства в размере чуть более 11 млн. руб. предназначены для направления на необходимые для организации выборов нужды – оплату труда сотрудников комиссий, изготовление полиграфической продукции, приобретение 32 кабин для голосования инвалидов, другие. Территориальные избирательные комиссии начнут работать с июля. Их облизбирком и обеспечил, в первую очередь, денежными средствами.

Кроме того, на сегодняшнем заседании были рассмотрены оргвопросы: досрочно освобождены члены территориальных избирательных комиссий Клепиковского района и Московского района г. Рязани, а также предложены кандидатуры для назначения членами избиркома областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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