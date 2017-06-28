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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Банковский сектор рязанского региона показывает положительную динамику

17:34 / Экономика
Банковский сектор рязанского региона показывает положительную динамику

В отделении Центрального банка РФ по Рязанской области состоялась пресс-конференция. На ней речь шла о показателях работы банковской сферы, внедряемых новациях. Перед журналистами выступили и ответили на вопросы и.о. управляющего Рязанским отделением Алексей Киреев, представители главного управления ЦБ по ЦФО. Банковский сектор региона показывает положительную динамику развития. На 1 мая объем привлеченных средств составляет почти 170 миллиардов рублей. Более трех четвертей этой суммы составляют вклады граждан. Более 90% депозитного портфеля состоят из вкладов в национальной валюте. Розничный кредитный портфель увеличился за год на 7,9%, составив на 1 мая 72,5 миллиарда рублей. Из них только пять миллиардов приходится на просроченную задолженность. Основным фактором развития кредитной сферы продолжает оставаться ипотека. При этом более 99% всех кредитов, выданных на приобретение жилья, гасятся населением по графику без проблем.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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