Банковский сектор рязанского региона показывает положительную динамику

В отделении Центрального банка РФ по Рязанской области состоялась пресс-конференция. На ней речь шла о показателях работы банковской сферы, внедряемых новациях. Перед журналистами выступили и ответили на вопросы и.о. управляющего Рязанским отделением Алексей Киреев, представители главного управления ЦБ по ЦФО. Банковский сектор региона показывает положительную динамику развития. На 1 мая объем привлеченных средств составляет почти 170 миллиардов рублей. Более трех четвертей этой суммы составляют вклады граждан. Более 90% депозитного портфеля состоят из вкладов в национальной валюте. Розничный кредитный портфель увеличился за год на 7,9%, составив на 1 мая 72,5 миллиарда рублей. Из них только пять миллиардов приходится на просроченную задолженность. Основным фактором развития кредитной сферы продолжает оставаться ипотека. При этом более 99% всех кредитов, выданных на приобретение жилья, гасятся населением по графику без проблем.