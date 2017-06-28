Жительницу Новосибирска подозревают в покушении на убийство жителя Рязанской области

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, утром 25 июня этого года в реанимационное отделение Ряжской районной больницы был доставлен 53-летний местный житель с ожогами лица и тела. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемой в преступлении стала 36-летняя жительница Новосибирска, работающая в Москве.

По данным следствия, 25 июня примерно в 5 утра из кафе в городе Ряжске вышла нетрезвая женщина. Она попросила водителя стоявшей рядом машины отвезти ее домой к подруге. Во время движения женщина попросила водителя остановиться возле торговой палатки, а выйдя затеяла ссору с водителем. В ходе нее подозреваемая выхватила из рук мужчины бутылку с бензином, которым он заправлял машину, вылила бензин ему на одежду и подожгла, после чего скрылась с места преступления. Потерпевший сорвал с себя одежду и погасил пламя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.