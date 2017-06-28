06:07 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
177

Жительницу Новосибирска подозревают в покушении на убийство жителя Рязанской области

17:47 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, утром 25 июня этого года в реанимационное отделение Ряжской районной больницы был доставлен 53-летний местный житель с ожогами лица и тела. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемой в преступлении стала 36-летняя жительница Новосибирска, работающая в Москве.

По данным следствия, 25 июня примерно в 5 утра из кафе в городе Ряжске вышла нетрезвая женщина. Она попросила водителя стоявшей рядом машины отвезти ее домой к подруге. Во время движения женщина попросила водителя остановиться возле торговой палатки, а выйдя затеяла ссору с водителем. В ходе нее подозреваемая выхватила из рук мужчины бутылку с бензином, которым он заправлял машину, вылила бензин ему на одежду и подожгла, после чего скрылась с места преступления. Потерпевший сорвал с себя одежду и погасил пламя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области распределили деньги для подготовки выборов губернатора

Выбрать губернатора жители Рязанской области смогут по месту своего пребывания

Рязанскую молодежь поздравила Высшая лига КВН

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:30
В Рязани развивается сектор микрофинансов
18:29
По ряду адресов в Рязани не будет холодной воды
18:28
Рязанцы стали чаще страховать жизнь
18:28
Рязанские студенты-медики стали призерами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу
18:27
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы