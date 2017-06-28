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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Одна из колоний Рязанской области отметила 55-летие

18:02 / Общество
Автор фото: Марина Шерфединова | Одна из колоний Рязанской области отметила 55-летие
Фото: Марина Шерфединова.

Исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области в Стенькино в этом году исполнилось 55 лет.

По словам Вячеслава Белоусова, в учреждении созданы оптимальные условия для того, чтобы осужденные встали на путь исправления. В профессиональном училище учреждения обучают 11 специальностям. Самые востребованные – токарь, токарь-становщик, слесарь-ремонтник, электрик, наладчик оборудования. В колонии существует промзона. Здесь уже многие годы производят качественные изделия из металла и дерева, расширяется швейное производство. Учреждение сотрудничает с такими предприятиями, как «Тяжпрессмаш», завод точного литья. В колонии есть свое подсобное хозяйство, где выращивают крупный рогатый скот. Как рассказал Вячеслав Белоусов, теперь исправительное учреждение сможет выйти на самообеспечение по мясу, а возможно, и получить прибыль. На ферме работают как гражданские сотрудники, так и осужденные и это очередной этап социализации для тех, кто преступил черту закона.

На мероприятии, посвященном 55-летию учреждения, побывали заместитель начальника УФСИН России по Рязанской области Виктор Гавриш, председатель Совета ветеранов УФСИН России по области Николай Григорьевич Хориков, представители областной Думы и администрации Рязанского района, ветераны службы и сотрудники колонии. Старожилам пенитенциарной системы и действующим сотрудникам вручили памятные подарки и грамоты. Для участников был дан концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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