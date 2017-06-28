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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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За неделю с улиц Рязани вывезли более 220 кубометров грунтовых наносов

18:09 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 20 по 26 июня с улиц Шевченко, Яхонтова, Чапаева, Новоселов, Островского, Братиславской, Высоковольтной, 9-й Линии, Станкозаводской, Скорбященского проезда, Голенчинского шоссе вывезли 224 кубометра грунтовых наносов.

С начала сезона работники дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли более 9,1 тысяч кубометров грунтовых наносов.

В Рязани продолжают окашивать траву. За неделю специалисты привели в порядок почти 170 тысяч квадратных метров зеленых зон Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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